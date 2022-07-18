"Москва и мир": закрытые станции метро и жара в Европе

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Участок БКЛ метро от станции "Савеловская" до "Петровского парка" закроют на месяц. Движения тут не будет с 23 июля по 22 августа. На время работ пассажирам порекомендовали пользоваться станцией "Савеловская" серой линии метро, кольцевой линией и электробусом Т42. Пока движение будет закрыто, специалисты присоединят к БКЛ станции "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", а также установят оборудование для контроля движения поездов, интегрируют инженерные системы, смонтируют в тоннеле 120 светильников. Благодаря этому горожане смогут в два раза быстрее перемещаться между районами, им не нужно будет ехать в центр ради пересадки.
Прохладно и облачно будет на этой неделе в европейской части России. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Причем он отметил, что в течение недели температура будет меняться – на юге региона еще похолодает, а в центре – немного потеплеет. Хотя показатели будут ниже климатической нормы. Понедельник в Москве может стать самым холодным днем с начала месяца. Воздух прогреется всего лишь до 19 градусов. Погода на этой рабочей неделе будет больше напоминать раннюю осень. Столичный регион оказался в тылу гигантского атмосферного вихря. Холодный воздух поступает из акватории арктических морей. Но к пятнице ему на смену придет скандинавский антициклон, который вернет лето. В субботу – уже 29 градусов, а в воскресенье – выше 30 градусов.
В ближайшие два дня в Великобритании ожидается рекордная жара. Температура поднимется до 41 градуса. Впервые в истории страны власти объявили красный уровень пожарной опасности. Жителям порекомендовали по возможности не пользоваться железнодорожным транспортом. СМИ сообщили, что службы скорой помощи в Англии уже перегружены из-за аномальной погоды. С опасной жарой столкнулись и другие европейские страны. В Испании температура воздуха достигла 45 градусов, горят леса в Кастилии и Леоне. Во Франции пожары охватили 11 тысяч гектаров леса в районе Жиронда, более 14 тысяч человек эвакуированы, в стране объявлен максимальный уровень опасности. В соседней Италии тоже вспыхнули природные пожары, температура воздуха превышает 40 градусов. Португалия с конца июня борется с сильной засухой. Там за последние дни из-за жары погибли более шестисот человек.
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