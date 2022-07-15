"Москва и мир": смена главы "Роскосмоса" и аномальная жара в Испании

Владимир Путин утвердил министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на должность вице-премьера. Ранее на внеочередном заседании в Госдуме за кандидатуру Мантурова проголосовали депутаты. 394 парламентария поддержали это решение, один воздержался.

Также Путин назначил бывшего зампредседателя кабмина Юрия Борисова на должность генерального директора "Роскосмоса". Что касается прежнего руководителя Дмитрия Рогозина, то, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, со временем он будет трудоустроен.

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России до 24 июля. Самолеты по-прежнему не приземляются в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростова-на-Дону, Симферополе и Элисте. Авиакомпании могут воспользоваться аэропортами Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя. В Сочи находится единственный работающий аэропорт в Краснодарском крае, там создали временный хаб. Особая нагрузка этим летом пришлась на железнодорожный транспорт. РЖД запустили на юг дополнительные поезда.

Также 15 июля в России отменили последние COVID-ограничения на пересечение сухопутной границы, которые были введены еще в марте 2020 года. Месяц назад сняли ограничения на прибытие в страну по воздуху и по воде. При этом все иностранцы, кроме граждан Белоруссии, по-прежнему должны предъявлять ПЦР-тест при въезде в Россию.

За два дня из-за аномальной жары в Испании погибли 43 человека, цифры озвучили в Миндздраве страны. В основном это люди старше 75 лет. Всего в июле зафиксировали уже 111 смертей, все люди погибли от последствий аномальных температур. В Испании также горят леса. Огнем уничтожено более 6 тысяч гектаров леса. В некоторых регионах уровень пожарной опасности повысили до чрезвычайного, красного. Жители города Вальядолид рассказывают о случаях внезапного падения птиц на землю. Температура воздуха там достигает плюс 45 градусов.

В соседней Италии первое полугодие стало самым жарким за всю историю. Из-за жары и засухи итальянское сельское хозяйство потеряло треть продукции. На прошлой неделе Совет министров Италии ввел режим чрезвычаной ситуации в пяти особо пострадавших от засухи областях, эта мера поможет оперативно выделить регионам необходимые деньги. В Вероне же до 31 августа действует ограничение на использование питьевой воды. Последствия экстремальной погоды ощущаются и в Милане, там мэр постановил закрыть городские фонтаны.

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