"Москва и мир": обучение по спецпрограмме столичных врачей и аномальная жара в Испании

15 июля, 20:00
Московские врачи-онкологи начали обучение по специализированной образовательной программе. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова. Медики узнают современные методы диагностики и лечения, а также особенности работы в системе ЕМИАС. Программа состоит из одного базового, 13 специализированных модулей и рассчитана на год. Проект разрабатывали более 50 экспертов, он охватит всех столичных врачей-онкологов. В теоретической части врачи изучат диагностику и лечение по своему профилю, а затем закрепят знания на практике с помощью высокотехнологичного симулятора.
Кадровые перестановки в российском правительстве. Владимир Путин утвердил министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на должность вице-премьера. Ранее на внеочередном заседании в Госдуме за кандидатуру Мантурова проголосовали депутаты. 394 парламентария поддержали это решение, один воздержался.
Также 15 июля Владимир Путин назначил бывшего зампредседателя кабмина Юрия Борисова на должность генерального директора "Роскосмоса". Что касается прежнего руководителя Дмитрия Рогозина, то, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитирия Пескова, со временем он будет трудоустроен.
За два дня из-за аномальной жары в Испании погибли 43 человека. Такие цифры озвучили в Миндздраве страны. В основном, это люди старше 75 лет. Всего в июле зафиксировали уже 111 смертей – все люди погибли от последствий аномальных температур. В Испании горят леса. Огнем уничтожено более шести тысяч гектаров леса. В некоторых регионах уровень пожарной опасности повысили до красного. Жители города Валья-долид рассказывают о случаях внезапного падения птиц на землю. Температура воздуха там достигает плюс 45 градусов.
В соседней Италии первое полугодие стало самым жарким за всю историю. Из-за жары и засухи итальянское сельское хозяйство потеряло треть продукции. На прошлой неделе Совет министров Италии ввел режим чрезвычайной ситуации в пяти особо пострадавших от засухи областях. Эта мера поможет оперативно выделить регионам необходимые деньги. В Вероне до 31 августа действует ограничение на использование питьевой воды. Последствия экстремальной погоды ощущаются и в Милане, там постановили закрыть городские фонтаны.
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