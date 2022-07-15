"Москва и мир": обновление парка "Покровское-Стрешнево" и отставка президента Шри-Ланки

В парке "Покровское-Стрешнево" продолжаются реабилитационные работы. Концепцию обновления назвали "Пять парков в одном". Жители проголосовали за нее на портале "Активный гражданин". В "Покровском-Стрешневе" будет заповедник, эколого-просветительский парк, спортивные площадки, историческая часть и зона отдыха. Сейчас специалисты реставрируют главный дом усадьбы, ремонтируют экотропу, строят скейт-парк и планируют установить новые беседки. Работы по реабилитации парка должны завершить осенью, ко Дню города. Реставрацию фасада усадьбы закончат до конца года.

Московские врачи-онкологи начали обучение по специализированной образовательной программе. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова. Медики узнают современные методы диагностики и лечения, а также особенности работы в системе ЕМИАС. Программа состоит из одного базового, 13 специализированных модулей и рассчитана на год. Проект разрабатывали более 50 экспертов, он охватит всех столичных врачей-онкологов.

Шри-Ланка празднует отставку президента. Готабая Раджапакса официально покинул свой пост. 15 июля он прилетел в Сингапур, откуда отправил правительству письмо по электронной почте с заявлением об отставке. Это подтвердил спикер парламента. Раджапакса улетел со Шри-Ланки после того, как его резиденцию и офис премьера заняли протестующие. В соответствии с Конституцией, правительство назначило премьер-министра исполняющим обязанности главы государства. Однако демонстранты добиваются и его отставки. Так что теперь полномочия президента передали председателю парламента.

Выборы нового лидера страны пройдут 20 июля. Протесты на Шри-Ланке продолжаются несколько месяцев, но в минувшие выходные они вышли на новый уровень. Люди ворвались в резиденции президента и премьера с требованием отставки и учинили погром. Они обвиняют власти в неправильной экономической политике, которая привела Шри-Ланку к дефолту и тяжелейшему кризису. В стране нет бензина, продуктов, лекарств и валюты, чтобы все это купить.