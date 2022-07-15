"Москва и мир": занятия в проекте "Московское долголетие" и отставка президента Шри-Ланки

Проект "Московское долголетие" в этом летнем сезоне предлагает сразу три формата занятий: онлайн, офлайн или можно совмещать и то и другое. Сделано это для удобство участников, многие из которых уехали на дачи. Занятия проекта на это время не только не прекращаются, наоборот, открываются новые направления и площадки на свежем воздухе. Самые популярные онлайн мероприятия – это лекции по истории и искусству, занятия по направлению "Красота и стиль" и уроки гимнастики. Такой формат выбрали более 94,5 тысячи человек.

Офлайн-встречи летом – это занятия на свежем воздухе. Участникам предлагают попробовать себя в северной ходьбе, танцах, йоге, футболе, настольном и большом теннисе, рисовании, иностранных языках и пеших экскурсиях. Активности проходят в 18 парках, а также в скверах и на спортивных площадках. За событиями проекта можно следить на его страницах в социальных сетях и телеграм-канале.

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России до 24 июля. Самолеты по-прежнему не приземляются в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростова-на-Доне, Симферополе и Элисте. Авиакомпании могут воспользоваться аэропортами Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя. В Сочи находится единственный работающий аэропорт в Краснодарском крае, там создали временный хаб.

Особая нагрузка этим летом пришлась на железнодорожный транспорт. РЖД запустили на юг дополнительные поезда. Также 15 июля в России отменили последние COVID-ограничения на пересечение сухопутной границы, которые были введены еще в марте 2020 года. Месяц назад сняли ограничения на прибытие в страну по воздуху и по воде. При этом все иностранцы, кроме граждан Белоруссии, по-прежнему должны предъявлять ПЦР-тест при въезде в Россию.

Шри-Ланка празднует отставку президента. Готабая Раджапакса официально покинул свой пост. 15 июля он прилетел в Сингапур, откуда отправил правительству письмо по электронной почте с заявлением об отставке. Это подтвердил спикер парламента. Раджапакса улетел со Шри-Ланки после того, как его резиденцию и офис премьера заняли протестующие. В соответствии с Конституцией, правительство назначило премьер-министра исполняющим обязанности главы государства. Однако демонстранты добиваются и его отставки. Так что теперь полномочия президента передали председателю парламента.

Выборы нового лидера страны пройдут 20 июля. Протесты на Шри-Ланке продолжаются несколько месяцев, но в минувшие выходные они вышли на новый уровень. Люди ворвались в резиденции президента и премьера с требованием отставки и учинили погром. Они обвиняют власти в неправильной экономической политике, которая привела Шри-Ланку к дефолту и тяжелейшему кризису. В стране нет бензина, продуктов, лекарств и валюты, чтобы все это купить.