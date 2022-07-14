"Москва и мир": бесплатные речные прогулки в столице и пожары в Европе

Пассажиры "Доброго автобуса" смогут прокатиться на теплоходе по Москве-реке. Услуга доступна для активных участников программы "Московское долголетие". Четыре раза в неделю они смогут бесплатно кататься на теплоходе по круговому маршруту.

Социальный проект "Добрый автобус" стартовал в октябре 2017 года. Сейчас в Москве работает уже 11 таких автобусов, пассажирам стали доступны новые достопримечательности, такие как Северный речной вокзал и Московская канатная дорога.

В Якутии паводок может начаться еще в трех населенных пунктах. Они находятся ниже по течению реки Яны. Ситуацию усугубляют сильные дожди. 14 июля синоптики опять обещают ливни. В республике уже затопило шесть сел и город Верхоянск. Проблемы начались еще 6 июля. Из-за проливных дождей в реках стала подниматься вода, а спада пока не наблюдается. В Верхоянске ее уровень достиг почти 11 метров. Город затоплен полностью, а на возвышенностях здания ушли под воду по фундамент. Жителям, которые остались, спасатели привозят теплые вещи, продукты, лекарства и питьевую воду. Всем, кто хочет уехать, помогают эвакуироваться.

14 июля в пострадавший район прилетел глава республики Айсен Николаев. Накануне он пояснил, что в Верхоянске не прорывало дамбу. В городе из-за дождей разрушена насыпь на дороге. Ее сделали на улице, проходящей вдоль реки. Но вода прибывала так быстро, что дорога не выдержала. А дамбы в Верхоянске пока нет, хотя ее проект прошел госэкспертизу.

В Европе не прекращаются пожары, спровоцированные аномальной жарой. В департаменте Жиронда на юго-западе Франции горит четыре тысячи гектаров леса, население нескольких деревень вывезли в безопасные места. Огонь распространяется, тушить его мешает высокая температура и сильный ветер. В испанской провинции Саламанка из-за природного пожара эвакуировали детский лагерь. Огонь охватил около 500 гектаров. Остановить его не могут с начала недели, хотя к тушению привлекли авиацию.

В Португалии от лесных пожаров пострадали более 130 человек. Тысячи гектаров леса уничтожены. Как отмечают местные власти, большинство возгораний произошло из-за человеческой неосторожности. Другой причиной стала экстремальная жара – до 45 градусов. В Турции пожар в районе курорта Датча на побережье Эгейского моря удалось взять под контроль. Уничтожено 10 жилых домов, сгорел один отель. Семь человек пострадали. Но в отличие от других стран Европы, в Турции причиной пожара мог стать поджог. Идет следствие.