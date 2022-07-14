"Москва и мир": благоустройство на Ленинском проспекте и заболеваемость COVID-19 в мире

На Ленинском проспекте благоустраивают участок от Садового кольца до Университетского проспекта. Тротуар на проспекте отделят от проезжей части. Появятся клумбы, ландшафтные композиции и скамейки. В парках района обновят детские площадки и установят современные фонари. Для автомобилистов оборудуют больше парковочных мест.

В августе в центре Москвы пройдут выставки "Город для каждого" и "Мой район". Распоряжение об этом подписал Сергей Собянин. Экспонаты будут посвящены ключевым столичным проектам, благоустройству города, итогам программы реновации и развитию ТиНАО.

В Якутии паводок может начаться еще в трех населенных пунктах. Они находятся ниже по течению реки Яны. Ситуацию усугубляют сильные дожди. 14 июля синоптики опять обещают ливни. В республике уже затопило шесть сел и город Верхоянск. Проблемы начались еще 6 июля. Из-за проливных дождей в реках стала подниматься вода, а спада пока не наблюдается. В Верхоянске ее уровень достиг почти 11 метров. Город затоплен полностью, а на возвышенностях здания ушли под воду по фундамент. Жителям, которые остались, спасатели привозят теплые вещи, продукты, лекарства и питьевую воду. Всем, кто хочет уехать, помогают эвакуироваться.

14 июля в пострадавший район прилетел глава республики Айсен Николаев. Накануне он пояснил, что в Верхоянске не прорывало дамбу. В городе из-за дождей разрушена насыпь на дороге. Ее сделали на улице, проходящей вдоль реки. Но вода прибывала так быстро, что дорога не выдержала. А дамбы в Верхоянске пока нет, хотя ее проект прошел госэкспертизу.

ВОЗ продолжает фиксировать рост заболеваемости COVID-19 в мире. За прошедшую неделю количество заразившихся увеличилось на 6%. Самый большой рост наблюдается в Тихоокеанском регионе. По-прежнему болеет КНДР, рост заболевших фиксируется в Японии. В Восточном Средиземноморье больше всего выделяется Турция, где тоже всплеск заболеваемости. За неделю по всему миру от коронавируса умерли почти 10 тысяч человек.

Вирусологи считают, что главная проблема – это быстрое распространение нового подвида "Омикрона", ученые дали штамму название "Центавр". Один носитель может инфицировать до 12 человек. ВОЗ призывает все страны вернуться к обязательному масочному режиму, добиться максимальной вакцинации населения, а также советует принимающим странам требовать у иностранцев не только сертификат о прививке, но и ПЦР-тест. В России за прошедшие сутки инфекцию выявили почти у четырех тысяч человек, власти Москвы и Санкт-Петербурга рекомендовали жителям носить маски в общественных местах.