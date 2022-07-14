"Москва и мир": бархатный сезон в столице и протесты на Шри-Ланке

Бархатный сезон в Москве начнется с 15 июля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В городе похолодает, но несмотря на это, вода в реках и озерах будет оставаться очень теплой – до 22–24 градуса. В данный момент в городе стоит теплая и дождливая погода. Синоптики еще называют ее псевдотропической. Специалисты объясняют это тем, что воздушные массы прогреваются и начинают с ускорением двигаться вверх.

Понедельник, 11 июля, вообще стал самым жарким днем лета в городе. Воздух прогрелся выше 32 градусов. Но уже 14 июля во второй половине дня температура начнет понижаться. 15 июля будет уже 22–24 градуса, 16 июля – 23 градуса, а 17 июля – 21 градус. Такая погода продержится в столичном регионе минимум до 20 июля.

В Якутии паводок может начаться еще в трех населенных пунктах. Они находятся ниже по течению реки Яны. Ситуацию усугубляет сильные дожди. 14 июля синоптики опять обещают ливни. В республике уже затопило шесть сел и город Верхоянск. Проблемы начались еще 6 июля. Там из-за проливных дождей в реках стала подниматься вода, а спада пока не наблюдается. В Верхоянске ее уровень достиг почти 11 метров. Город затоплен полностью, а на возвышенностях здания ушли под воду по фундамент. Жителям, которые остались, спасатели привозят теплые вещи, продукты, лекарства и питьевую воду. Всем, кто хочет уехать, помогают эвакуироваться.

14 июля в пострадавший район прилетел глава республики Айсен Николаев. Накануне он пояснил, что в Верхоянске не прорывало дамбу. В городе из-за дождей разрушена насыпь на дороге. Ее сделали на улице, проходящей вдоль реки. Но вода пребывала так быстро, что дорога не выдержала. А дамбы в Верхоянске пока нет, хотя ее проект прошел госэкспертизу.

На Шри-Ланке протестующие освободили дворец президента и канцелярию премьер-министра. Демонстранты заявили, что уходят мирно, но борьбу продолжат. Они буду требовать отставки главы государства и правительства. В провинции, где находится столица Коломбо, отменили комендантский час. Также стало известно, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса пока так и не направил председателю парламента и премьеру свое послание об отставке, хотя собирался сделать это еще накануне. Однако известно, что из страны он улетел вначале на Мальдивы, а теперь направляется в Сингапур. Его полномочия исполняется глава правительства. А выборы нового президента в парламенте, как ожидается, должны пройти уже 20 июля.

Протесты на острове продолжаются несколько месяцев. Люди недовольны уровнем жизни, который резко понизился из-за экономического кризиса. В стране нет топлива, нехватка продуктов, лекарств и иностранной валюты.