"Москва и мир": седьмой флагманский центр "Мои документы" и протесты в Шри-Ланке

Сергей Собянин открыл седьмой флагманский центр "Мои документы" в Северном Тушине. Теперь оформить документы жители района смогут прямо в торгово-развлекательном центре "Калейдоскоп" на Сходненской улице. В центре есть услуги ГИБДД и ЗАГС, всего открыты почти 90 окон для приема граждан. В двадцати из них встроены экраны, на которые будут выводить бланки заявлений и другую информацию для посетителей. В ближайшее время восьмой флагманский центр планируют открыть в ТРЦ "Кунцево Плаза".

Роспотребнадзор не будет вводить ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19. Такой необходимости нет, потому что инфекция, вызванная подвидами омикрона, протекает гораздо легче, нежели заболевания, которые провоцируют предыдущие штаммы коронавируса. При этом инфекция очень быстро передается от человека к человеку, поэтому важно соблюдать меры предосторожности, особенно людям с хроническими заболеваниями и пожилым. Роспотребнадзор рекомендует носить маски в общественных местах, пользоваться антисептическими средствами и проходить раз в полгода ревакцинацию.

Оперштаб зафиксировал рост заболеваемости COVID-19 в столице. И такая тенденция по всему миру. Глава ВОЗ в начале июля сообщил о том, что количество новых случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось на 30%.

Правительство Шри-Ланки пытается остановить протесты. Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Ранил Викрамасингхе создал специальный комитет для восстановления порядка и обеспечения безопасности граждан. На острове – режим чрезвычайного положения.

Протестующие ворвались в канцелярию правительства в Коломбо с требованием отставки премьера. Для разгона полиция применила слезоточивый газ и водометы, пострадали 24 человека. Также бунтовщики захватили здание национальной телекорпорации и выступили в прямом эфире. Президент Готобая Раджапакса подал заявление об отставке, в ночь на среду, 13 июля, он покинул страну, не дожидаясь официального обращения к гражданам. Посол России сообщил, что угрозы для иностранных туристов сейчас нет, курортных зон протесты не коснулись.