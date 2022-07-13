"Москва и мир": новый флагманский центр "Мои документы" и лесные пожары в Турции

Сергей Собянин открыл седьмой флагманский центр "Мои документы" в Северном Тушине. Теперь оформить документы жители района смогут прямо в торгово-развлекательном центре "Калейдоскоп" на Сходненской улице. В центре есть услуги ГИБДД и ЗАГС, всего открыты почти 90 окон для приема граждан. В двадцати из них встроены экраны, на которые будут выводить бланки заявлений и другую информацию для посетителей. В ближайшее время восьмой флагманский центр планируют открыть в торгово-развлекательном центре "Кунцево Плаза".

Роспотребнадзор не будет вводить ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19. Такой необходимости нет, потому что инфекция, вызванная подвидами "Омикрона", протекает гораздо легче, нежели заболевания, которые провоцируют предыдущие штаммы коронавируса. При этом инфекция очень быстро передается от человека к человеку, поэтому важно соблюдать меры предосторожности, особенно людям с хроническими заболеваниями и пожилым. Роспотребнадзор рекомендует носить маски в общественных местах, пользоваться антисептическими средствами и проходить раз в полгода ревакцинацию.

Оперштаб зафиксировал рост заболеваемости COVID-19 в столице. И такая тенденция по всему миру. Глава ВОЗ в начале июля сообщил о том, что количество новых случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось на 30%.

В районе турецкого курорта Датча на побережье Эгейского моря начался природный пожар. Причины возгорания выясняются. Для борьбы с пожаром привлекли авиацию – более 10 самолетов и вертолетов. В воскресенье лесной пожар в том же регионе Турции уничтожил два гектара растений, в том числе оливковые деревья. Его потушили в течение нескольких часов.

Аномальная жара стоит во многих европейских странах. В Португалии, по прогнозам, в четверг температура воздуха поднимется до 46 градусов. Из-за ситуации президент страны отменил запланированную международную поездку. В Испании в ближайшие дни столбики термометров покажут 41 градус. Пожары на Пиренейском полуострове на этой неделе могут усилиться. Из нескольких населенных пунктов в Испании эвакуировали около четырехсот жителей. А в китайском Шанхае из-за жары объявили красный уровень пожарной опасности. Воздух в тени прогрелся до 40 градусов.