"Москва и мир": подготовка к отопительному сезону и ЧП на Шри-Ланке

В Москве к новому отопительному сезону подготовили более 60% тепловых сетей. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков. По его словам, работы идут по графику и завершатся к первому сентября. Главный этап подготовки – это испытание теплосетей. Процесс начался после отключения отопления в мае. С этого времени в квартирах москвичей начали по графику отключать горячую воду. Специалисты ищут ненадежные участки. Гидравлические испытания в общей сложности проведут на более чем 17 тысячах километров теплосетей.
Одновременно в столице идет проверка газовых приборов. Почти половина уже прошла техобслуживание. Узнать точную дату визита мастера можно на официальном сайте МосГаза.
Роспотребнадзор не будет вводить ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19. Такой необходимости нет, потому что инфекция, вызванная подвидами омикрона, протекает гораздо легче, нежели заболевания, которые провоцируют предыдущие штаммы коронавируса. При этом инфекция очень быстро передается от человека к человеку, поэтому важно соблюдать меры предосторожности, особенно людям с хроническими заболеваниями и пожилым. Роспотребнадзор рекомендует носить маски в общественных местах, пользоваться антисептическими средствами и проходить раз в полгода ревакцинацию.
Оперштаб зафиксировал рост заболеваемости COVID-19 в столице. И такая тенденция по всему миру. Глава ВОЗ в начале июля сообщил о том, что количество новых случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось на 30%.
Власти Шри-Ланки объявили чрезвычайное положение после того, как президент Готабая Раджапакса покинул остров. По данным СМИ, он вместе с семьей улетел на военно-транспортном самолете на Мальдивы. Ранее президент подписал заявление об отставке, но официально с должности еще не ушел. Временно исполняющим обязанности на время отсутствия главы государства назначили премьер-министра страны.
В минувшие выходные во время акций протеста жители Шри-Ланки ворвались в резиденцию президента и устроили погром. Специалисты пока даже не могут подсчитать ущерб, нанесенный штурмом. Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис за последние 70 лет.
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