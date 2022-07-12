"Москва и мир": рост числа случаев COVID-19 и похороны экс-премьера Японии

Москвичам снова рекомендовали носить маски в закрытых помещениях, а также пройти ревакцинацию и вакцинацию от коронавируса. Об этом заявили в Оперштабе.
Уточняется, что эти рекомендации связаны с распространением подштамма "Омикрона", который передается от человека к человеку быстрее предыдущей версии. Число новых случаев COVID-19 в столице за неделю выросло на 57% несмотря на то, что заболеваемость была на самом низком уровне с начала пандемии.
Отмечается, что в большинстве случаев лечиться нужно так же, как и при ОРВИ. Но коронавирус по-прежнему опасен для пожилых граждан и для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. В городских поликлиниках усилена работа дежурных отделений. При первых симптомах необходимо обратиться к врачу и сдать ПЦР-тест.
Резкий рост заболеваемости COVID-19 ранее зафиксировали в Европе и объявили седьмую волну коронавируса. В Германии количество заразившихся выросло в три раза, напряженная ситуация сохраняется в Италии, Франции и Испании.
В России зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Заболевший вернулся в Санкт-Петербург из Португалии и обратился к врачу с характерной сыпью. Сейчас мужчина находится в инфекционной клинике. Болезнь у него протекает в легкой форме, угрозы для жизни нет.
Заболевшего выявили с помощью тест-системы центра "Вектор". Все, кто с ним контактировал, определены и тоже находятся под наблюдением. Это сделали, чтобы предотвратить возможность дальнейшего распространения инфекции.
В конце июня гендиректор Всемирной организации здравоохранения рассказал о более чем 3 тысячах случаев заражения обезьяньей оспой. Заболевшие найдены в 48 странах. Тогда же в ВОЗ отметили, что есть риск появления инфекции в России. При этом в Роспотребнадзоре считают, что проведенная ранее вакцинация от натуральный оспы создала хороший иммунитет у россиян и от оспы обезьян.
В Токио прошли похороны экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ. На церемонию допустили только ограниченный круг близких политика. Буддисткий монах прочел над гробом сутры и нарек усопшего посмертным именем. Родственники и друзья зажгли благовония и прочли свои письма покойному. Траурная процессия проехала по центральным районам Токио. А накануне в старинном буддистском храме Дзодзедзи простится с Абэ пришли более 2,5 тысяч человек. Приехал и посол России в Японии Михаил Галузин.
На территории токийского храма установлен алтарь с фотографией Абэ, чтобы все желающие могли возложить цветы и почтить память политика.
Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара. 67-летнего политика застрелил местный житель, бывший военный моряк. Мотивом своего поступка стрелок назвал личную неприязнь.
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