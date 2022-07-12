"Москва и мир": результаты ЕГЭ и аномальная жара в Испании

Три выпускницы и один выпускник столичных школ достигли максимального результата за три экзамена на ЕГЭ, то есть в сумме они набрали 300 баллов. Сергей Собянин написал об этом на своей странице ВКонтакте. Всего в России по итогам единого государственного экзамена такой результат получили 16 человек.

Самое высокое количество баллов по Москве за ЕГЭ получила выпускница школы в ТиНАО Ульяна Куклова. Она набрала 396 баллов за четыре экзамена. В 2022 году основной период ЕГЭ проходил с 26 мая по 2 июля.

Москвичам снова порекомендовали носить маски в закрытых помещениях, а также пройти ревакцинацию и вакцинацию от коронавируса. Число новых случаев COVID-19 в столице за неделю выросло на 57%, несмотря на то, что заболеваемость была на самом низком уровне с начала пандемии. В большинстве случаев лечиться нужно так же, как и при ОРВИ. Ковид по-прежнему опасен для пожилых граждан и тех, у кого есть хронические заболевания. В городских поликлиниках усилена работа дежурных отделений. При первых симптомах необходимо обратиться к врачу и сдать ПЦР-тест.

Резкий рост заболеваемости COVID-19 ранее зафиксировали в Европе и объявили седьмую волну коронавируса. В Германии количество заразившихся выросло в три раза, напряженная ситуация сохраняется в Италии, Франции и Испании.

В Испании настала аномальная жара. В некоторых регионах ввели оранжевый уровень пожарной опасности, а в Галисии объявили красную, чрезвычайную тревогу. По прогнозам, воздух прогреется до 42 градусов, такая погода продлится всю неделю. В 2021 году в Испании фиксировали температурный рекорд – столбик термометра поднялся до 47 градусов. Такая жара может стать рекордной за последние 92 года.

Тем временем, в Пакистане в городе Карачи из-за наводнения погибли шесть человек. Всему виной муссонные ливни – там выпало почти 300 миллиметров осадков, несколько районов затоплены полностью. С середины июня от дождей и потопов в Пакистане погибли более 80 человек.