"Москва и мир": электрические речные трамваи и похороны Синдзо Абэ

В Москву привезли первые технологичные причалы для электрических речных трамваев. Такие причалы станут настоящими мини-вокзалами, которые смогут принимать несколько судов сразу, там же будут заряжаться сами трамваи. Их стали тестировать на грузоподъемность.

До конца 2022 года в тестовом режиме в Москве запустят регулярный речной транспорт. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов поручил транспортному комплексу обеспечить безопасные и комфортные перевозки на регулярном речном транспорте для пассажиров. Будут новые понтонные причалы. Для удобства пассажиров и экономии их времени понтонные причалы смогут принимать одновременно несколько речных судов. Кроме того, после финальной сборки они станут полноценными мини-вокзалами с комфортными зонами ожидания, туалетами, парковочными местами для велосипедов и самокатов.

Речной транспорт будет ходить по Москве-реке круглый год. На первом этапе заработают два маршрута: Киевский вокзал – "Фили" и Автозаводский мост – Печатники.

Москвичам снова порекомендовали носить маски в закрытых помещениях, а также пройти ревакцинацию и вакцинацию от коронавируса. Число новых случаев COVID-19 в столице за неделю выросло на 57%, несмотря на то, что заболеваемость была на самом низком уровне с начала пандемии. В большинстве случаев лечиться нужно так же, как и при ОРВИ. Ковид по-прежнему опасен для пожилых граждан и тех, у кого есть хронические заболевания. В городских поликлиниках усилена работа дежурных отделений. При первых симптомах необходимо обратиться к врачу и сдать ПЦР-тест.

Резкий рост заболеваемости COVID-19 ранее зафиксировали в Европе и объявили седьмую волну коронавируса. В Германии количество заразившихся выросло в три раза, напряженная ситуация сохраняется в Италии, Франции и Испании.

В Токио прошли похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. На церемонию допустили только ограниченный круг близких политика. Буддийский монах прочел над гробом сутры и нарек усопшего посмертным именем. Родственники и друзья зажгли благовония и прочли свои письма покойному. Траурная процессия проехала по центральным районам Токио. А накануне в старинном буддистском храме Дзодзедзи простится с Абэ пришли более двух с половиной тысяч человек. Приехал и посол России в Японии Михаил Галузин.

На территории токийского храма установлен алтарь с фотографией Абэ, чтобы все желающие могли возложить цветы и почтить память политика, туда приходят сотни людей. Синдзо Абэ погиб 8 июля. Он был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара. 67-летнего политика застрелил местный житель, бывший военный моряк. Мотивом своего поступка стрелок назвал личную неприязнь.

