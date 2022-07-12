"Москва и мир": развитие района Выхино-Жулебино и похороны бывшего премьер-министра Японии

Станцию "Выхино" реконструируют и превратят в современный транспортно-пересадочный узел. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр также рассказал о благоустройстве района Выхино-Жулебино. На станции "Выхино" появится большой пассажирский терминал – конкорс. Благодаря ему шума от поездов метро и электричек станет меньше. На крыше терминала сделают зону отдыха с лавочками и детскими площадками. Перейти с железнодорожной станции в метро можно будет всего за две минуты. Основные работы на этом ТПУ должны завершиться в 2025 году.

Мэр напомнил, что район Выхино-Жулебино активно развивают последние 10 лет. За это время на Таганско-Краснопресненской линии появились еще три станции. Кроме того, у этой линии появился дублер – Некрасовская линия. Для автомобилистов реконструировали Волгоградский и Рязанский проспекты. В Выхино-Жулебине продолжается программа реновации. Предстоит расселить 60 домов, и у 15 тысяч москвичей появится новое комфортное жилье. В районе реконструируют поликлиники, ремонтируют школы и благоустраивают скверы.

В России зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Заболевший вернулся в Санкт-Петербург из Португалии и обратился к врачу с характерной сыпью. В данный момент мужчина изолирован в инфекционной клинике. Болезнь у него протекает в легкой форме, угрозы для жизни нет. Заболевшего выявили с помощью тест-системы центра "Вектор". Все, кто с ним контактировал, определены и тоже находятся под наблюдением. Это сделали, чтобы предотвратить возможность дальнейшего распространения инфекции.

В конце июня гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус рассказал о более чем трех тысячах случаев заражения оспы обезьян. Заболевшие найдены в 48 странах. Тогда же в ВОЗ отметили, что есть риск появления инфекции в России. При этом в Роспотребнадзоре считают, что проведенная ранее вакцинация от натуральный оспы создала хороший иммунитет у россиян и от оспы обезьян.

В Токио прошли похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. На церемонию допустили только ограниченный круг близких политика. Буддийский монах прочел над гробом сутры и нарек усопшего посмертным именем. Родственники и друзья зажгли благовония и прочли свои письма покойному. Траурная процессия проехала по центральным районам Токио. А накануне в старинном буддистском храме Дзодзедзи простится с Абэ пришли более двух с половиной тысяч человек. Приехал и посол России в Японии Михаил Галузин.

На территории токийского храма установлен алтарь с фотографией Абэ, чтобы все желающие могли возложить цветы и почтить память политика, туда приходят сотни людей. Синдзо Абэ погиб 8 июля. Он был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара. 67-летнего политика застрелил местный житель, бывший военный моряк. Мотивом своего поступка стрелок назвал личную неприязнь.

