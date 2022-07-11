"Москва и мир": строительство комплекса МКНЦ имени Логинова и ограничения Росавиации

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Строительство лечебно-диагностического комплекса при центре имени Логинова завершат до конца 2022 года. А в следующем году он примет первых пациентов, сообщил Сергей Собянин. Центр создали девять лет назад, и он стал одним из шести главных онкологических стационаров, поэтому понадобилось дополнительное здание.
В новом комплексе онкологическим пациентам окажут разные виды медицинской помощи от диагностики до лечения и реабилитации. В клинике создадут современную лабораторию, где специалисты будут проводить более десяти тысяч исследований в сутки. В новом комплексе появится возможность лечить сложные опухоли и делать лучевую терапию.
В понедельник Сергей Собянин также осмотрел стадион "Авангард" на шоссе Энтузиастов, где идет реконструкция. Строительство завершится в декабре. Стадион почти 70 лет был главным спортивным центром для жителей Перова и за эти годы пришел в упадок, поэтому было решено провести полную модернизацию. На стадионе откроют пять спортивных павильонов, фитнес-зону с тренажерами, скейт-парк и полосу препятствий. В порядок приведут территорию вокруг стадиона – на главной аллее появится сухой фонтан, высадят сотни деревьев и тысячи кустарников.
Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра России до 18 июля. Самолеты по-прежнему не приземляются в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Элисте и Симферополе. Авиакомпаниям рекомендуют перевозить пассажиров через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды и Ставрополь.
Росавиация приостановила полеты над югом и центром России в 22-й раз после 24 февраля, поэтому железнодорожный транспорт этим летом особенно перегружен. Поездов в сторону Черноморского побережья не хватает, несмотря на то, что РЖД постоянно увеличивает количество пассажирских мест в поездах. Многие туристы предпочли автомобили. Количество автопутешественников в Крым в этом году выросло почти на 50%. В связи с этим в Росавтодоре скорректировали летние ремонтные работы на многих федеральных трассах.
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