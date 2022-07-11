"Москва и мир": ремонт двух поликлиник в столице и отставка президента Шри-Ланки

В Москве после ремонта отремонтировали две поликлиники – детско-взрослую в 3-м квартале Капотни и филиал № 1 городской поликлиники № 62 в Чапаевском переулке. В поликлиниках обновили все инженерные системы, выполнили современную внутреннюю и внешнюю отделку, оборудовали кабинеты врачей и коридоры эргономичной мебелью, заменили старую медицинскую технику, установили аппараты для рентгена и УЗИ, а также маммографы. Кроме того, благоустроили прилегающую к больницам территорию.

В столице уже привели в порядок 52 поликлиники. Всего обновление ждет более 200 зданий. После модернизации все поликлиники будут оформлены и технически оснащены в едином стиле. В зданиях делают удобную навигацию, обустраивают комфортные зоны ожидания. Также внедряют единый стандарт набора врачей. В каждой поликлинике будут принимать терапевт, кардиолог, лор, хирург, невролог, офтальмолог, уролог и эндокринолог.

До конца 11 июля на Кубани сохранятся сильные дожди. Также в течение суток по всей территории Краснодарского края, включая Сочи, будет действовать штормовое предупреждение. Синоптики обещали шторм, ветер с порывами до 20 метров в секунду и смерчи над морем. Ночью ливни прошли по западной части края, выпала полуторамесячная норма осадков. Утром дожди переместились на восток.

В Славянском районе Кубани подтопило более 100 дворов в четырех населенных пунктах. Количество осадков в два с половиной раза превысило опасные отметки. В Сочи из-за непогоды закрыты все пляжи, из берегов вышла река Восточный Дагомыс. Потоком унесло легковой автомобиль, люди не пострадали. Дождливо и в столице. В Москве на этой неделе ожидаются ежедневные дожди и похолодание. Температура воздуха опустится до 25 градусов.

Президент Шри-Ланки Готобая Раджапакса подтвердил, что уходит в отставку. Об этом заявил премьер-министр страны. Местонахождение Раджапаксы неизвестно. В минувшие выходные тысячи протестующих ворвались в резиденцию президента и устроили там погром. Позже протестующие вошли и в дом премьера. Люди заявили, что не покинут территорию дворца, пока президент Раджапакса и премьер-министр страны не уйдут официально в отставку. По данным СМИ, президентские и парламентские выборы должны пройти до марта 2023 года. Протесты на Шри-Ланке продолжаются уже несколько месяцев, в ходе столкновений с полицией погибли восемь человек, более 200 пострадали. Недовольство жителей острова связано с тяжелой экономической ситуацией. Страна переживает самый серьезный кризис с 1948 года, с момента обретения независимости.