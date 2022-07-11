"Москва и мир": ремонт двух поликлиник в столице и лесные пожары в Португалии

В Москве после ремонта отремонтировали две поликлиники – детско-взрослую в 3-м квартале Капотни и филиал № 1 городской поликлиники № 62 в Чапаевском переулке. В поликлиниках обновили все инженерные системы, выполнили современную внутреннюю и внешнюю отделку, оборудовали кабинеты врачей и коридоры эргономичной мебелью, заменили старую медицинскую технику, установили аппараты для рентгена и УЗИ, а также маммографы. Кроме того, благоустроили прилегающую к больницам территорию.

В столице уже привели в порядок 52 поликлиники. Всего обновление ждут более 200 зданий. После модернизации все поликлиники оформлены и технически оснащены в едином стиле. В зданиях делают удобную навигацию, обустраивают комфортные зоны ожидания. Также внедряют единый стандарт набора врачей. В каждой поликлинике будут принимать терапевт, кардиолог, лор, хирург, невролог, офтальмолог, уролог и эндокринолог.

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра России до 18 июля. Самолеты по-прежнему не приземляются в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Элисте и Симферополе. Авиакомпаниям рекомендуют перевозить пассажиров через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды и Ставрополь.

Росавиация приостановила полеты над югом и центром России в 22-й раз после 24 февраля, поэтому железнодорожный транспорт этим летом особенно перегружен. Поездов в сторону Черноморского побережья не хватает, несмотря на то, что РЖД постоянно увеличивает количество пассажирских мест в поездах. Многие туристы предпочли автомобили. Количество автопутешественников в Крым в этом году выросло почти на 50%. В связи с этим в Росавтодоре скорректировали летние ремонтные работы на многих федеральных трассах.

В Португалии более трех тысяч пожарных тушат леса. Новая неделя не принесет облегчения. В регионе Алентежу 12 июля температура может подняться до 45 градусов. А в остальных районах страны – до 40 градусов. Из-за лесных пожаров уже пострадали около 30 человек, больше половины из них – пожарные. Огонь тушат с земли и с воздуха. Накануне зафиксировали 125 очагов возгорания. Это рекордный показатель для одного дня в 2022 году.

Стране начали помогать соседи. Испания выделила самолеты для тушения пожаров. При этом в самой Испании тоже горят леса. В ЕС отмечают, что из-за изменения климата континент переживает тяжелый год, помимо пожаров во многих странах сильная засуха. В Италии она самая мощная за последний 70 лет. В стране ввели запреты на пользование водой для граждан. В некоторых регионах людям нельзя мыть машины и поливать огороды. О сильной жаре на этой неделе предупредили французов. В департаментах на западе и юге страны будет до 38 градусов. И такая погода пришла надолго – до конца месяца. Пик жары обещают в выходные.