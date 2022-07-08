"Москва и мир": новый Перинатальный центр и смерть Синдзо Абэ

Сергей Собянин посетил новый Перинатальный центр ГКБ № 67 в День семьи, любви и верности. Центр стал крупнейшим в России и в Европе. Роддом должен был открыться еще в 2020 году, но его перепрофилировали в коронавирусный госпиталь. Полтора месяца назад он начал свою работу в качестве Перинатального центра. За это время там родились 474 малыша.

Жара в Москве спала благодаря ливням. В четверг в столице до позднего вечера шел сильный ливень со шквалистым ветром и грозами. В некоторых районах ветер повалил деревья и снёс крыши домов. Ливень подтопил улицы в Китай-городе и вестибюль станции "Павелецкая", вода ушла в дренажную систему. В ближайшие выходные аномально высокой температуры не будет. В некоторых районах продолжатся кратковременные дожди. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в воскресенье 10 июля температура повысится до 30 градусов.

Япония приняла соболезнования в связи с убийством Синдзо Абэ. Телеграммы со словами поддержки семье погибшего отправили генсек НАТО, президенты Сербии, Франции, России и многих других стран. В знак глубочайшего уважения к японскому экс-премьеру Индия объявила 9 июля днем национального траура.

Политика застрелили 8 июля во время предвыборном митинга. Мероприятие проходило в префектуре Нара. В Абэ несколько раз выстрелил 41-летний местный житель, бывший военный моряк. После ранения в шею и грудь экс-премьер потерял сознание. У него была зафиксирована остановка сердца. Врачи до последнего боролись за жизнь пациента, но ранения оказались слишком серьезными. После ареста стрелок признался в содеянном, мотивом своего поступка он назвал личную неприязнь. Позднее в полиции сообщили, что во время обыска на квартире задержанного были обнаружены взрывчатые вещества.