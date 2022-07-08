"Москва и мир": благоустройство детского парка "Фили" и суд над Блаттером и Платини

Детский парк "Фили" благоустроят на западе Москвы. Работы будут проходить в рамках программы "Мой район". О работах в парке сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Специалисты приведут в порядок дорожки, обновят футбольную площадку с трибунами для зрителей. Зимой там будет работать каток. На территории парка появится система видеонаблюдения, станет больше фонарей.

Концепцию развития жители столичного района поддержали во время голосования в проекте "Активный гражданин", у каждого московского парка должна появиться собственная тематика. Также после благоустройства в парке откроют две биостанции для юных натуралистов и кинологическую площадку.

Роспотребнадзор не исключил рост заболеваемости COVID-19 в стране. Доктор биологических наук Александр Семенов пояснил, что увеличение количества заболевших в мире связано с новыми вариантами вируса и постепенным ослаблением иммунитета у тех, кто прививался или болел. То же самое может произойти и в России.

Семенов уточнил, что будут болеть скорее всего невакцинированные. Ситуация под контролем Роспотребнадзора, необходимости вводить ограничения нет. При этом в мире число заболевших за июнь увеличилось почти на 15%, седьмая волна COVID-19 началась в Японии, Италии, Польше, Франции и других европейских странах. Там распространяются подвиды "Омикрон"-штамма, они особенно заразны. В ВОЗ отметили, что пандемия изменилась, но она не завершена.

Швейцарский суд вынес оправдательный приговор в отношении Зеппа Блаттера и Мишеля Платини. Бывшего президента ФИФА и экс-главу УЕФА подозревали в ряде правонарушений: мошенничестве, подделке документов, растрате и злоупотреблении служебным положением. Судебный процесс над бывшими футбольными боссами начался месяц назад. Одним из главных эпизодов дела стал платеж в размере двух миллионов швейцарских франков. Генеральная прокуратура посчитала, что деньги использовались без законных оснований. Сторона обвинения требовала для бывших футбольных функционеров одного года и восемь месяцев лишения свободы условно. Однако суд счел обвинения не доказанными.