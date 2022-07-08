"Москва и мир": новый Перинатальный центр и стрельба в Японии

08 июля, 23:25
Сергей Собянин посетил новый Перинатальный центр ГКБ № 67 в День семьи, любви и верности. Центр стал крупнейшим в России и в Европе. Роддом должен был открыться еще в 2020 году, но его перепрофилировали в коронавирусный госпиталь. Полтора месяца назад он начал свою работу в качестве Перинатального центра. За это время там родились 474 малыша.
Правительство Москвы активно поддержало семьи новорожденных, с 2018 года при выписке из роддома ребенок получает набор "Наше сокровище" или выплату в размере 20 тысяч рублей. С 1 января 2022 года социальные выплаты семьям с детьми проиндексировали почти на 5%.
Роспотребнадзор не исключил рост заболеваемости COVID-19 в стране. Доктор биологических наук Александр Семенов пояснил, что увеличение количества заболевших в мире связано с новыми вариантами вируса и постепенным ослаблением иммунитета у тех, кто прививался или болел. То же самое может произойти и в России.
Семенов уточнил, что будут болеть скорее всего невакцинированные. Ситуация под контролем Роспотребнадзора, необходимости вводить ограничения нет. При этом в мире число заболевших за июнь увеличилось почти на 15%, седьмая волна COVID-19 началась в Японии, Италии, Польше, Франции и других европейских странах. Там распространяются подвиды "Омикрон"-штамма, они особенно заразны. В ВОЗ отметили, что пандемия изменилась, но она не завершена.
Япония приняла соболезнования в связи с убийством Синдзо Абэ. Телеграммы со словами поддержки семье погибшего отправили генсек НАТО, президенты Сербии, Франции, России и многих других стран. В знак глубочайшего уважения к японскому экс-премьеру Индия объявила 9 июля днем национального траура.
Политика застрелили 8 июля во время предвыборном митинга. Мероприятие проходило в префектуре Нара. В Абэ несколько раз выстрелил 41-летний местный житель, бывший военный моряк. После ранения в шею и грудь экс-премьер потерял сознание. У него была зафиксирована остановка сердца. Врачи до последнего боролись за жизнь пациента, но ранения оказались слишком серьезными. После ареста стрелок признался в содеянном, мотивом своего поступка он назвал личную неприязнь. Позднее в полиции сообщили, что во время обыска на квартире задержанного были обнаружены взрывчатые вещества.
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