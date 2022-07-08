"Москва и мир": столичная жара и стрельба в Японии

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Жара в Москве спала благодаря ливням. В ближайшие выходные аномально высокой температуры не будет. В некоторых районах продолжатся кратковременные дожди. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в воскресенье 10 июля температура повысится до 30 градусов.
Роспотребнадзор не исключил рост заболеваемости COVID-19 в стране. Доктор биологических наук Александр Семенов пояснил, что увеличение количества заболевших в мире связано с новыми вариантами вируса и постепенным ослаблением иммунитета у тех, кто прививался или болел. То же самое может произойти и в России.
Семенов уточнил, что будут болеть скорее всего невакцинированные. Ситуация под контролем Роспотребнадзора, необходимости вводить ограничения нет. При этом в мире число заболевших за июнь увеличилось почти на 15%, седьмая волна COVID-19 началась в Японии, Италии, Польше, Франции и других европейских странах. Там распространяются подвиды омикрон-штамма, они особенно заразны. В ВОЗ отметили, что пандемия изменилась, но она не завершена.
Скончался бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. 67-летний экс-премьер попал в больницу после покушения. Оно произошло утром 8 июля в префектуре Нара во время выступления на предвыборном мероприятии. В него дважды выстрелил 41-летний местный житель, бывший военный моряк. Его задержали, и мужчина уже дал признательные показания. Политик после ранения в шею и грудь потерял сознание. Врачи до последнего боролись за жизнь пациента, но ранения оказались слишком серьезными. Абэ дважды избирался главой правящей партии и премьер-министром. Он ушел в отставку в 2020 году по состоянию здоровья, однако оставался одним из самых влиятельных политиков в стране.
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