"Москва и мир": реставрация эскалаторной галереи на Воробьевых горах и отставка Джонсона

На Воробьевых горах восстановят эскалаторную галерею. Ее не использовали с середины 80-х годов. Главная задача реконструкции – сохранить исторический облик комплекса. Он состоит из двух павильонов: верхнего и нижнего. Их и соединяют три эскалатора. Подъемники планируют оформить в светло-серых тонах. Общая площадь объекта составит более 3,5 тысяч квадратных метров. Для отделки полов используют гранит и керамическую плитку, стены облицуют мрамором. В галерее организуют смотровые площадки: для этого используют крышу комплекса. После завершения работ горожане смогут быстрее и проще добраться от станции метро "Воробьевы горы" до Дворца пионеров или смотровой площадки МГУ.

Московские водоемы стали теплее Черного моря. Вода в черте города прогрелась до 25 градусов. Водоемы будут такими аномально теплыми и в ближайшие выходные, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Эксперты настоятельно рекомендуют не купаться в неположенных местах, в цветущей воде, с ранами и укусами на теле, не нырять и не открывать рот при купании. А после заплыва в приспособленных для этого водоемах нужно обязательно принять душ.

7 июля в Москве опять будет жара, до 30 градусов, при этом переменная облачность, кратковременные дожди и грозы ждут жителей столицы. Ночью температура воздуха может опуститься до 16. В столице по-прежнему действует оранжевый уровень опасности. Пожарные ежедневно патрулируют парки и другие природные территории, следят, чтобы люди не жгли мусор и не использовали мангалы в неположенных местах.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку. Об этом, ссылаясь на окружение главы правительства, сообщили британские СМИ. Если Джонсон продолжит держаться за должность, на следующей неделе его ждет повторный вотум о доверии, уверены журналисты. Бывший мэр Лондона и министр иностранных дел возглавил кабмин в июле 2019 года. Его предшественница Тереза Мэй покинула пост, но по собственному желанию, после долгих споров о плане выхода страны из Евросоюза. Джонсон потерял кресло из-за участия в вечеринках во время коронавируса. Они проходили в самый разгар общенационального карантина.