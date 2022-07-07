"Москва и мир": общественный транспорт в Москве и кризис на Шри-Ланке

В столице растет популярность общественного транспорта, число пассажиров увеличилось на 800 тысяч по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью телеканалу Москва 24.
Он отметил, что западные санкции не повлияли на развитие транспортной системы города. Машиностроительные компании – партнеры Москвы – переходят на отечественные компоненты. Кроме того, в метро уже продают карту "Тройка" с российским чипом.
До 10 июля на набережной Парка Горького проходит Российская креативная неделя – важное событие для представителей творческих индустрий. На ней представлены все направления индустрий: от искусства до урбанистики. В тематических павильонах выступят около тысячи спикеров.
Поставки нефти станут главной целью визита ланкийской делегации в Россию. Встреча на министерском уровне состоится в Москве на следующей неделе. Переговоры станут уже вторыми за последний месяц. Об их проведении в телефонном разговоре договорились президенты двух стран Владимир Путин и Готабая Раджапакса.
Лидер Шри-Ланки попросил российского коллегу открыть кредит для импорта топлива и возобновить рейсы "Аэрофлота" на остров. Республика переживает экономический кризис. Эксперты называют его самым серьезным со времен обретения независимости, то есть с 1948 года. Причина – дефицит иностранной валюты, возникший из-за резкого снижения турпотока во время пандемии.
Стране нечем расплатиться за поставки топлива. На острове его осталось меньше дневного запаса, а следующая поставка ожидается только в конце июля. На сегодняшний день в стране бензин запрещено продавать частным лицам, на незакрытых АЗС могут заправиться лишь автомобили экстренных служб.
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