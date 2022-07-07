"Москва и мир": Российская креативная неделя и отставка Джонсона

В столице растет популярность общественного транспорта, число пассажиров увеличилось на 800 тысяч по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал заммэра по вопросам траспорта Максим Ликсутов в интервью телеканалу Москва 24.

Он отметил, что западные санкции не повлияли на развитие транспортной системы города. Машиностроительные компании – партнеры Москвы – переходят на отечественные компоненты. Кроме того, в метро уже продают карту "Тройка" с российским чипом.

До 10 июля на набережной Парка Горького проходит Российская креативная неделя – важное событие для представителей творческих индустрий. На ней представлены все направления индустрий: от искусства до урбанистики. В тематических павильонах выступят около тысячи спикеров.

В Великобритании освободилось кресло премьера. Борис Джонсон все-таки объявил об отставке. О своем решение он заявил во время обращения к нации. Политик заявил, что с сожалением оставляет лучшую в мире работу и пообещал оказать своему преемнику помощь и поддержку.

Кто удостоится такой чести, станет известно в начале осени, после выборов лидера правящей Консервативной партии. До этого времени Джонсон продолжит исполнять обязанности главы кабмина.

Принять непростое решение премьера подтолкнули массовые увольнения его подчиненных. За последние дни более 50 членов кабинета и высокопоставленных чиновников ушли в отставку, среди них несколько министров. Свое решение они объяснили причинами этического характера. Таким образом чиновники выразили свое несогласие с тем, что Джонсон остался на посту премьера, несмотря на участие в вечеринках во время всеобщего карантина из-за коронавируса.