"Москва и мир": сборка автомобилей на заводе "Москвич" и засуха в Италии

Правительство Москвы и "КАМАЗ" подписали соглашение о совместной разработке современных легковых машин из отечественных деталей. Выпускать их будут на заводе "Москвич", который возобновил работу на месте предприятия компании Renault. В будущем там планируют разрабатывать и электромобили. Мэр Москвы рассказал об этапах работы. Он сказал, что на заводе начнется работа над созданием собственной платформы электромобиля под названием "Москвич". Сергей Собянин пообещал сделать все для того, чтобы коллектив завода продолжал свою работу.

В России в 2023 году начнут производить еще 70 новых лекарств. Михаил Мишустин рассказал об этом на стратегической сессии по социальным вопросам. Премьер-министр отметил, что правительство продолжит особую поддержку систем здравоохранения и образования. В условиях санкций в школы закупят новое учебное оборудование.

Также Мишустин обратил внимание на проблемы российского спорта. Он отметил, что необходимо создать независимую систему состязаний, так как спортсмены столкнулись с давлением со стороны Запада.

Европейцы скупают рис. Скоро он может резко подорожать или вовсе исчезнуть с прилавков магазинов из-за засухи, накрывшей Италию. Эта страна – главный поставщик риса в Европе. Из-за высоких температур, до 40 градусов, уровень воды в реке По упал до минимального за последние 70 лет уровня, причем некоторые участки пересохли. Фермерам нечем поливать рисовые плантации. Еще один факт – на берегах этой водной артерии производится 30% продуктов питания в Италии.

Итальянцы могут остаться не только без традиционного ризотто. По предварительным подсчетам, сельскому хозяйству может быть нанесен ущерб в размере трех миллиардов евро. Ситуацию могли бы исправить дожди, однако в нынешнем сезоне их выпало в два раза меньше нормы, и пока дожди в регион не спешат. Италия вынужденно перешла в режим жесткой экономии водных ресурсов. Мощности ГЭС сократилась на 50%.

В ряде городов ввели ограничения на использование воды. Там нельзя поливать частные огороды и мыть машины. В Милане закрыли фонтаны – это крайняя мера для одного из богатейший итальянских городов. На помощь там решили призвать даже высшие силы – миланский архиепископ провел молебен о ниспослании стране необходимого дождя.