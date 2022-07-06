"Москва и мир": сборка автомобилей на заводе "Москвич" и засуха в Италии

06 июля, 23:10
Правительство Москвы и "КАМАЗ" подписали соглашение о совместной разработке современных легковых машин из отечественных деталей. Выпускать их будут на заводе "Москвич", который возобновил работу на месте предприятия компании Renault. В будущем там планируют разрабатывать и электромобили. Мэр Москвы рассказал об этапах работы. Он сказал, что на заводе начнется работа над созданием собственной платформы электромобиля под названием "Москвич". Сергей Собянин пообещал сделать все для того, чтобы коллектив завода продолжал свою работу.
В России в 2023 году начнут производить еще 70 новых лекарств. Михаил Мишустин рассказал об этом на стратегической сессии по социальным вопросам. Премьер-министр отметил, что правительство продолжит особую поддержку систем здравоохранения и образования. В условиях санкций в школы закупят новое учебное оборудование.
Также Мишустин обратил внимание на проблемы российского спорта. Он отметил, что необходимо создать независимую систему состязаний, так как спортсмены столкнулись с давлением со стороны Запада.
Европейцы скупают рис. Скоро он может резко подорожать или вовсе исчезнуть с прилавков магазинов из-за засухи, накрывшей Италию. Эта страна – главный поставщик риса в Европе. Из-за высоких температур, до 40 градусов, уровень воды в реке По упал до минимального за последние 70 лет уровня, причем некоторые участки пересохли. Фермерам нечем поливать рисовые плантации. Еще один факт – на берегах этой водной артерии производится 30% продуктов питания в Италии.
Итальянцы могут остаться не только без традиционного ризотто. По предварительным подсчетам, сельскому хозяйству может быть нанесен ущерб в размере трех миллиардов евро. Ситуацию могли бы исправить дожди, однако в нынешнем сезоне их выпало в два раза меньше нормы, и пока дожди в регион не спешат. Италия вынужденно перешла в режим жесткой экономии водных ресурсов. Мощности ГЭС сократилась на 50%.
В ряде городов ввели ограничения на использование воды. Там нельзя поливать частные огороды и мыть машины. В Милане закрыли фонтаны – это крайняя мера для одного из богатейший итальянских городов. На помощь там решили призвать даже высшие силы – миланский архиепископ провел молебен о ниспослании стране необходимого дождя.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: