"Москва и мир": сборка электромобилей на заводе "Москвич" и засуха в Италии

Правительство Москвы и "КАМАЗ" подписали соглашение о совместной разработке современных легковых машин из отечественных деталей. Выпускать их будут на заводе "Москвич", который возобновил работу на месте предприятия компании Renault. В будущем там планируют разрабатывать и электромобили. Мэр Москвы рассказал об этапах работы. Он сказал, что на заводе начнется работа над созданием собственной платформы электромобиля под названием "Москвич". Сергей Собянин пообещал сделать все для того, чтобы коллектив завода продолжал свою работу.

Информацию о болезни ребенка в школу или детский сад теперь можно передать онлайн. Более 20 федеральных и частных клиник в столице начали оформлять электронные справки. Родителям больше не нужно лично предупреждать педагога или воспитателя об отсутствии ребенка, а затем приносить бумажную справку. Вся информация автоматически появится в системе "ЕМИАС.Школа". Учителя увидят, на какой период ребенок освобожден от занятий, а документ точно не потеряется.

Пилотный проект запустили в мае этого года, тогда на цифровой формат выдачи справок перешли только городские поликлиники. Теперь присоединиться к системе могут и частные медучреждения, если они обладают действующей лицензией и подключены к ЕМИАС. С сентября 2021 года в электронный журнал учащегося также передается информация о физкультурной группе ребенка.

Европейцы скупают рис. Скоро он может резко подорожать или вовсе исчезнуть с прилавков магазинов из-за засухи, накрывшей Италию. Эта страна – главный поставщик риса в Европе. Из-за высоких температур, до 40 градусов, уровень воды в реке По упал до минимального за последние 70 лет уровня, причем некоторые участки пересохли. Фермерам нечем поливать рисовые плантации. Еще один факт – на берегах этой водной артерии производится 30% продуктов питания в Италии.

Итальянцы могут остаться не только без традиционного ризотто. По предварительным подсчетам, сельскому хозяйству может быть нанесен ущерб в размере трех миллиардов евро. Ситуацию могли бы исправить дожди, однако в нынешнем сезоне их выпало в два раза меньше нормы, и пока дожди в регион не спешат. Италия вынужденно перешла в режим жесткой экономии водных ресурсов. Мощности ГЭС сократилась на 50%.

В ряде городов ввели ограничения на использование воды. Там нельзя поливать частные огороды и мыть машины. В Милане закрыли фонтаны – это крайняя мера для одного из богатейший итальянских городов. На помощь там решили призвать даже высшие силы – миланский архиепископ провел молебен о ниспослании стране необходимого дождя.