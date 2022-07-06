"Москва и мир": реставрацию барельефов памятника Минину и Пожарскому и COVID-19 в Европе

Реставрация двух барельефов памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому завершена. Их уже установили на постамент. Историческое крепление восстановить оказалось невозможно. Оно сильно повредилось несколько лет назад из-за падения. Теперь конструкцию будут удерживать специально изготовленные шпильки.

Скульптурную группу перенесут с реставрационного стола обратно на постамент в середине июля. Работы будут вестись с помощью кран-балки. А открыть памятник Минину и Пожарскому, который был демонтирован в начале года, планируют 4 ноября, в День народного единства.

В России в 2023 году начнут производить еще 70 новых лекарств. Михаил Мишустин рассказал об этом на стратегической сессии по социальным вопросам. Премьер-министр отметил, что правительство продолжит особую поддержку систем здравоохранения и образования. В условиях санкций в школы закупят новое учебное оборудование.

Также Мишустин обратил внимание на проблемы российского спорта. Он отметил, что необходимо создать независимую систему состязаний, так как спортсмены столкнулись с давлением со стороны Запада.

Франция переживает седьмую волну коронавируса. На прошлой неделе в стране ежедневно ставилось около 120 тысяч диагнозов. Миндзрав прогнозирует, что в ближайшие дни это число резко увеличится. Похожая ситуация в Италии. Там более 132 тысяч заболевших, 94 человека умерли. И это только за последние сутки. При этом днем ранее диагнозов было поставлено в четыре раза меньше. На данный момент COVID-19 больны более миллиона итальянцев.

Очередная коронавирусная волна накрыла и другие страны. Число инфицированных в Великобритании выросло за неделю на треть. Положительные тесты сдали почти 2,5 миллиона человек. Тема про COVID-19 не сходит с первых полос британских изданий и еще по одной причине. Коронарусная волна вызвала волну отставок. Среди тех, кто добровольно покинул свои посты, оказался министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид. Они заявили, что не могут оставаться членами правительства по этическим соображениям. Таким образом чиновники выразили свое несогласие с тем, что Борис Джонсон остался на посту премьер-министра, несмотря на участие в вечеринках во время всеобщего локдауна.