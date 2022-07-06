"Москва и мир": дожди с грозами в столице и новая волна COVID-19 в Европе

Дожди с грозами и ветром до 22 метров в секунду будут идти в столице до конца недели, при этом погода останется теплой и облачной. 6 июля воздух прогреется до 30 градусов. В связи с этим до позднего вечера в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности. В Москве и области сохраняется угроза природных пожаров.

В выходные метеорологи обещают тропический температурный режим. Жара немного отступит, но все равно будет до 26 градусов и снова обещают дожди летнего типа, как их называют метеорологи. Накануне в столицу пришел грозовой фронт с ливнями, градом и сильными порывами ветра. Выпала половина месячной нормы осадков, по городу дождь распределился неравномерно. Самый интенсивный прошел на востоке, там вылилось 58 миллиметров осадков. Ветер повалил в Москве около 30 деревьев и повредил более 25 автомобилей. Приостанавливалось движение трамваев и автомобилей по ЦКАД из-за обрыва линии электропередачи.

Информацию о болезни ребенка в школу или детский сад теперь можно передать онлайн. Более 20 федеральных и частных клиник в столице начали оформлять электронные справки. Родителям больше не нужно лично предупреждать педагога или воспитателя об отсутствии ребенка, а затем приносить бумажную справку. Вся информация автоматически появится в системе "ЕМИАС.ШКОЛА". Учителя увидят, на какой период ребенок освобожден от занятий, а документ точно не потеряется.

Пилотный проект запустили в мае этого года, тогда на цифровой формат выдачи справок перешли только городские поликлиники. Теперь присоединиться к системе могут и частные медучреждения, если они обладают действующей лицензией и подключены к ЕМИАС. С сентября 2021 года в электронный журнал учащегося также передается информация о физкультурной группе ребенка.

Франция переживает седьмую волну коронавируса. На прошлой неделе в стране ежедневно ставилось около 120 тысяч диагнозов. Миндзрав прогнозирует, что в ближайшие дни это число резко увеличится. Похожая ситуация в Италии. Там более 132 тысяч заболевших, 94 человека умерли. И это только за последние сутки. При этом днем ранее диагнозов было поставлено в четыре раза меньше. На данный момент COVID-19 больны более миллиона итальянцев.

Очередная коронавирусная волна накрыла и другие страны. Число инфицированных в Великобритании выросло за неделю на треть. Положительные тесты сдали почти 2,5 миллиона человек. Тема про COVID-19 не сходит с первых полос британских изданий и еще по одной причине. Коронарусная волна вызвала волну отставок. Среди тех, кто добровольно покинул свои посты, оказался министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид. Они заявили, что не могут оставаться членами правительства по этическим соображениям. Таким образом чиновники выразили свое несогласие с тем, что Борис Джонсон остался на посту премьер-министра, несмотря на участие в вечеринках во время всеобщего локдауна.