"Москва и мир": прохлада в Москве и зной в Японии

В Москву ненадолго пришла прохлада. Ее обеспечил дождь, а еще в городе были гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 22 метров в секунду. О таких переменах синоптики предупредили заранее. Желтый уровень погодной опасности в городе объявили до позднего вечера. Коммунальные службы столицы перевели на усиленный режим работы. Для круглосуточного дежурства сформировали полторы тысячи аварийных бригад. Дождь местами пройдет в столице и в среду, 6 июля.

Но он будет кратковременный и небольшой. Столбики термометров ночью покажут около 20 градусов, а днем воздух вновь прогреется до 30 градусов и даже выше. Из-за очередной волны зноя в столице будет действовать четвертый класс пожарной опасности. Отступать жара начнет к концу недели. В четверг, 7 июня, днем воздух еще может прогреться до 29 градусов. А с 8 по 10 июля в столице будет уже не выше плюс 26 градусов.

Участники проекта "Добрый автобус" смогут бесплатно поехать на экскурсию по канатной дороге. Соглашение об этом подписали департамент транспорта и столичная канатная дорога.

Проект "Добрый автобус" запустили пять лет назад. Он помогает пожилым москвичам бесплатно путешествовать по городу. Присоединиться к проекту могут только участники программы "Московское долголетие". В этом году "Добрый автобус" снова отправился в путь после двух лет пандемии, на экскурсиях побывали более десяти тысяч человек. Среди маршрутов – Музей космонавтики, Сретенский монастырь, Музей Москвы, Усадьба Кусково и парк "Зарядье". Сейчас в столице работает уже 11 добрых автобусов.

Около 14,5 тысячи японцев госпитализированы с тепловым ударом за прошлую неделю. Примерно столько же пациентов поступило в больницы страны за весь июнь. И тогда это назвали абсолютным рекордом. Местные власти призывают население носить головные уборы, пить больше воды и стараться как можно реже выходить на улицу. Аномальная жара в Японии установилась в конце июня. В некоторых регионах воздух прогрелся выше 40 градусов. Такого там не было почти 150 лет.

В Греции зной стал причиной лесных пожаров. За минувшие сутки в стране зафиксировали более 50 возгораний. Местами огонь подошел к жилым постройкам. Из некоторых населенных пунктов пришлось вывозить людей. Едва не сгорел самый дорогой отель Европы. Он расположен в Краниди на Пелопоннесе. Постояльцев и персонал успели эвакуировать. Никто не пострадал. Но зданию нанесен серьезный урон. При этом в полиции не исключают, что причиной этого пожара мог стать поджог.