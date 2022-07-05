"Москва и мир": работа павильонов "Здоровая Москва" и жара в Японии

В павильонах "Здоровая Москва" можно проверить свое здоровье быстро, комфортно и бесплатно. При себе нужно иметь только московский полис ОМС и паспорт. Кроме того, кондиционеры и кулеры с питьевой водой помогут спастись от жары. Всего в столице 46 таких павильонов.

Павильоны "Здоровая Москва" открылись в мае, работают без перерывов и выходных. Записываться заранее не нужно. Всего в павильонах можно пройти более 11 обследований. Они направлены на выявление, в том числе, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Также можно зарегистрироваться на лекторий "Здоровая Москва", где проходят открытые встречи с врачами и другими специалистами.

Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центра России до 12 июля. Самолеты не летают в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Работу аэропортов приостановили 24 февраля, затем это распоряжение неоднократно продлевали. Авиакомпаниям рекомендуют пользоваться аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя.

Особое внимание уделяют железнодорожным перевозкам. РЖД ввели дополнительные поезда и увеличили количество пассажирских мест в транспорте. Так, накануне добавили вагоны к составам, которые едут из Крыма в южные города, где есть аэропорты. Уже открыта продажа билетов на маршруты до Кисловодска, Волгограда, Астрахани и Сочи. Также в Госдуме предложили ввести персональный кешбэк для туристических регионов юга России, которых коснулись ограничения.

Около 14,5 тысячи японцев госпитализированы с тепловым ударом за прошлую неделю. Примерно столько же пациентов поступило в больницы страны за весь июнь. И тогда это назвали абсолютным рекордом. Местные власти призывают население носить головные уборы, пить больше воды и стараться как можно реже выходить на улицу. Аномальная жара в Японии установилась в конце июня. В некоторых регионах воздух прогрелся выше 40 градусов. Такого там не было почти 150 лет.

В Греции зной стал причиной лесных пожаров. За минувшие сутки в стране зафиксировали более 50 возгораний. Местами огонь подошел к жилым постройкам. Из некоторых населенных пунктов пришлось вывозить людей. Едва не сгорел самый дорогой отель Европы. Он расположен в Краниди на Пелопоннесе. Постояльцев и персонал успели эвакуировать. Никто не пострадал. Но зданию нанесен серьезный урон. При этом в полиции не исключают, что причиной этого пожара мог стать поджог.