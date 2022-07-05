"Москва и мир": ремонт столичных поликлиник и режим ЧС на севере Италии

В столице более 50 поликлиник отремонтированы и теперь соответствуют требованиям нового московского стандарта. Это значит, что масштабная программа капремонта медучреждений реализована на четверть. Как сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, сейчас работы продолжаются более чем в 100 зданиях. Почти половина из них будет введена в эксплуатацию до конца года. Проект модернизации поликлиник подразумевает общие принципы их оформления и технического оснащения.

Кроме того, в учреждении расширят обязательный состав медперсонала. Прием будут вести врачи восьми наиболее востребованных специальностей. А в каждом головном подразделении пациентов дополнительно примут аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, колопроктолог и инфекционист. Во всех обновленных зданиях организовали удобную навигацию и зоны комфортного ожидания. В детских поликлиниках предусмотрены игровые зоны.

Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центра России до 12 июля. Самолеты не летают в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Работу аэропортов приостановили 24 февраля, затем это распоряжение неоднократно продлевали. Авиакомпаниям рекомендуют пользоваться аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя.

Особое внимание уделяют железнодорожным перевозкам. РЖД ввели дополнительные поезда и увеличили количество пассажирских мест в транспорте. Так, накануне добавили вагоны к составам, которые едут из Крыма в южные города, где есть аэропорты. Уже открыта продажа билетов на маршруты до Кисловодска, Волгограда, Астрахани и Сочи. Также в Госдуме предложили ввести персональный кешбэк для туристических регионов юга России, которых коснулись ограничения.

На севере Италии объявлен режим чрезвычайной ситуации. Он действует на территории пяти регионов. Это Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Ломбардия, Пьемонт и Венето. Причина – сильнейшая засуха. Такого в стране не было более 70 лет. Отсутствие дождей и 40-градусная жара могут уничтожить более трети урожая. Сильнее всего от засухи страдают рисовые поля в долине По. Крупнейшая река Италии и главный источник воды северных регионов обмелела до критических отметок.

В Милане отключены фонтаны, а в Вероне введены ограничения на использование пресной воды. До конца лета в городе под запретом полив огородов. Там нельзя мыть машины и наполнять бассейны. Нарушителей ждет штраф до 500 евро. Жара принесла с собой пожары. В Лацио действует режим природной катастрофы, в столичном регионе зафиксированы более сотни возгораний. Возросло число жертв обвала в Альпах. Не менее семи человек погибли в горах из-за схода части ледника Мармолада, который также не устоял под напором жары.