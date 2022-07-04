"Москва и мир": открытие поликлиники после реконструкции в Ховрине и стрельба в Дании

Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции поликлинику № 45 в Ховрине. Мэр пообщался с врачами и поздравил их с новосельем. Реконструкция поликлиники в Ховрине началась в марте 2021 года. За это время там обновили фасад здания, заменили инженерные коммуникации, лифты, системы вентиляции, двери, окна и выполнили отделку помещений. Новое расположение кабинетов должно снизить количество очередей. В поликлинике установили современное медицинское оборудование, в том числе аппарат для флюрографических исследований, маммограф и аппараты УЗИ.

В России с 15 июля отменят последние ограничения на въезд в страну через сухопутные границы. Такое решение принял Оперштаб по борьбе с коронавирусом. В июне сняли запреты, связанные с пересечением российских границ по воде и по воздуху. Теперь в страну можно будет свободно въезжать и наземным транспортом. Также Оперштаб освободит граждан Белоруссии от сдачи ПЦР-теста при пересечении границы на самолете. Другие иностранцы по-прежнему обязаны предоставлять результат этого анализа. Снятие ограничений пока не распространяется на выезд из России через сухопутные границы.

На прошлой неделе Роспотребнадзор отменил все коронавирусные ограничения внутри страны, в том числе обязательное ношение маски. Ресторанам и клубам вновь разрешили работать по ночам. При этом масочный режим сохраняется в Кремле, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что пандемия пока не закончилась. В ВОЗ опасаются более опасного штамма коронавируса.

Посольство России в Дании установило личность россиянина, погибшего при стрельбе в торговом центре в Копенгагене. Мужчине было 47 лет. Его имя известно дипломатам, но, по просьбе родственников и в интересах следствия, разглашать эту информацию не будут. Нападение в центре датской столицы произошло накануне вечером. Мужчина, вооруженный винтовкой, открыл огонь по посетителям торгового центра. В результате погибли три человека, еще четверо находятся в тяжелом состоянии.

Полиции удалось оперативно прибыть на место происшествия и арестовать злоумышленника. Известно, что ему 22 года и он этнический датчанин. По информации местных СМИ, за несколько дней до стрельбы в ТЦ он выложил в соцсети видео, в котором продемонстрировал винтовку. Изначально в полиции не исключали, что происшествие можно расценивать как теракт. Однако потом стало известно, что задержанный ранее обращался за помощью к психиатрам. Следователи также уточнили, что у мужчины не было сообщников, он действовал в одиночку.