"Москва и мир": строительство станции "Печатники" БКЛ и ливни на востоке Индии

На станции "Печатники" БКЛ рабочие приступили к внутренней отделке. Уже более чем на 2/3 выполнены монолитные работы, готовы стены и перегородки. Станция построена на 70%.

Территорию возле станции "Печатники" в данный момент благоустраивают. В порядок приводят пешеходные переходы, близлежащие улицы, детские и спортивные площадки. Кроме того, специалисты занимаются строительством пересадки с БКЛ "Печатники" на Люблинско-Дмитровскую линию. Полностью Большую кольцевую достроят уже в этом году, а через пять лет метро дойдет до Троицка.

В России с 15 июля отменят последние ограничения на въезд в страну через сухопутные границы. Такое решение принял Оперштаб по борьбе с коронавирусом. В июне сняли запреты, связанные с пересечением российских границ по воде и по воздуху. Теперь в страну можно будет свободно въезжать и наземным транспортом. Также Оперштаб освободит граждан Белоруссии от сдачи ПЦР-теста при пересечении границы на самолете. Другие иностранцы по-прежнему обязаны предоставлять результат этого анализа. Снятие ограничений пока не распространяется на выезд из России через сухопутные границы.

На прошлой неделе Роспотребнадзор отменил все коронавирусные ограничения внутри страны, в том числе обязательное ношение маски. Ресторанам и клубам вновь разрешили работать по ночам. При этом масочный режим сохраняется в Кремле, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что пандемия пока не закончилась. В ВОЗ опасаются более опасного штамма коронавируса.

Более 200 человек стали жертвами сильнейших ливней на востоке Индии. Еще свыше полумиллиона пострадали. К поисково-спасательной операции подключились полицейские и военные. Работы осложняют дожди, они идут уже несколько дней. Почва стала слишком мягкой и спецтехника буквально тонет в грязи. Из-за этого спасателям приходится разбирать завалы вручную. Улицы и автодороги превратились в бурные реки.

В штате Асаам сошел гигантский оползень. Только по приблизительным подсчетам ущерб от разгула стихии уже превысил несколько миллиардов долларов. Страдает от дождей и Австралия. Более 10 тысяч жителей юго-западных пригородов Сиднея были вынуждены покинуть свои дома. Их разместили в специально организованных центрах. В штате Новый Южный Уэльс из-за гигантских 5-метровых волн остановлено движение паромов, ограничено движение общественного транспорта. При этом в ближайшее время дожди продолжатся, более того, их интенсивность может достичь рекордных значений.