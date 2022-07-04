"Москва и мир": открытие поликлиники после реконструкции в Ховрине и жара в Италии

Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции поликлинику № 45 в Ховрине. Мэр пообщался с врачами и поздравил их с новосельем. Реконструкция поликлиники в Ховрине началась в марте 2021 года. За это время там обновили фасад здания, заменили инженерные коммуникации, лифты, системы вентиляции, двери, окна и выполнили отделку помещений. Новое расположение кабинетов должно снизить количество очередей. В поликлинике установили современное медицинское оборудование, в том числе аппарат для флюрографических исследований, маммограф и аппараты УЗИ.



В России с 15 июля отменят последние ограничения на въезд в страну через сухопутные границы. Такое решение принял Оперштаб по борьбе с коронавирусом. В июне сняли запреты, связанные с пересечением российских границ по воде и по воздуху. Теперь в страну можно будет свободно въезжать и наземным транспортом. Также Оперштаб освободит граждан Белоруссии от сдачи ПЦР-теста при пересечении границы на самолете. Другие иностранцы по-прежнему обязаны предоставлять результат этого анализа. Снятие ограничений пока не распространяется на выезд из России через сухопутные границы.

На прошлой неделе Роспотребнадзор отменил все коронавирусные ограничения внутри страны, в том числе обязательное ношение маски. Ресторанам и клубам вновь разрешили работать по ночам. При этом масочный режим сохраняется в Кремле, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что пандемия пока не закончилась. В ВОЗ опасаются более опасного штамма коронавируса.

В Италии – аномальная жара. В стране объявлен красный уровень погодной опасности. В ряде регионов столбик термометра превысил отметку 40 градусов. Африканский зной добрался даже в горы. Под воздействием высоких температур обрушилась часть ледника Мармалада на севере Италии. Как минимум шесть человек погибли. Есть пострадавшие и пропавшие без вести. Сейчас на месте происшествия идут поисково-спасательные работы. В пострадавших от жары регионах обмелели реки, в некоторых из них уровень воды опустился до рекордных за 70 лет показателей. Кроме того, в стране установились высокая влажность и сильная духота.

В Вероне власти решились пойти на крайние меры и ввели ограничения на использование пресной воды. До конца лета в городе под запретом полив огородов, садов и спортивных площадок. Нельзя мыть машины и наполнять бассейны. Нарушителей ждет штраф до 500 евро. Синоптики просят итальянцев потерпеть еще два дня. По их прогнозам, в середине недели на смену жаре должны прийти дожди и грозы.