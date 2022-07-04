"Москва и мир": строительство станции "Печатники" БКЛ и аномальная жара в Италии

На станции "Печатники" БКЛ рабочие приступили к внутренней отделке. Уже более чем на 2/3 выполнены монолитные работы, готовы стены и перегородки. Станция построена на 70%.

Территорию возле станции "Печатники" в данный момент благоустраивают. В порядок приводят пешеходные переходы, близлежащие улицы, детские и спортивные площадки. Кроме того, специалисты занимаются строительством пересадки с БКЛ "Печатники" на Люблинско-Дмитровскую линию. Полностью Большую кольцевую достроят уже в этом году, а через пять лет метро дойдет до Троицка.

В столице из-за сильной жары объявили оранжевый уровень погодной опасности. 3 июля синоптики также предостерегали жителей Москвы, но столбики термометров не превысили 29 градусов. Это на три градуса меньше рекорда дня, установленного в 1917 году. По прогнозам, максимум для понедельника, 4 июля, составит 32 градуса, но до рекорда 1938 года погода в Москве не дотянет. Предупреждение о жаре действует до 18:00. Также метеорологи сообщают о высоком ультрафиолетовом индексе в течении дня.

Ночи будут теплыми, вода в водоемах и озерах прогреется до 26 градусов. К концу недели ожидается небольшое похолодание, переменная облачность и кратковременные дожди. В целом в июле в столице обещают жаркую погоду, температура превысит климатическую норму на полтора градуса. А осадков в этом месяце выпадет меньше обычного.

В Италии – аномальная жара. В стране объявлен красный уровень погодной опасности. В ряде регионов столбик термометра превысил отметку 40 градусов. Африканский зной добрался даже в горы. Под воздействием высоких температур обрушилась часть ледника Мармалада на севере Италии. Как минимум шесть человек погибли. Есть пострадавшие и пропавшие без вести. Сейчас на месте происшествия идут поисково-спасательные работы. В пострадавших от жары регионах обмелели реки, в некоторых из них уровень воды опустился до рекордных за 70 лет показателей. Кроме того, в стране установились высокая влажность и сильная духота.

В Вероне власти решились пойти на крайние меры и ввели ограничения на использование пресной воды. До конца лета в городе под запретом полив огородов, садов и спортивных площадок. Нельзя мыть машины и наполнять бассейны. Нарушителей ждет штраф до 500 евро. Синоптики просят итальянцев потерпеть еще два дня. По их прогнозам, в середине недели на смену жаре должны прийти дожди и грозы.