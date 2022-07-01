"Москва и мир": фестиваль цветов в ГУМе и экономия электричества в Японии

В ГУМе стартовал традиционный фестиваль цветов. Сотни тысяч растений вырастили в Подмосковье специально для того, чтобы украсить ими универмаг на Красной Площади. Яркие композиции появились не только перед фасадом, но и внутри магазина. Посетители смогут полюбоваться сиреневыми агератумами, лимонными и оранжевыми тагетисами и целозиями, красными и белые бегониями, розовыми колеусами и многими другими цветами.

Цветник будет украшать Красную площадь до 11 сентября. Чтобы растения не утратили свежесть, клумбы оборудованы современной системой полива и сохранения влаги. Кстати, пестрым оформлением ГУМа можно полюбоваться даже после заката. Историческое здание универмага подсвечено оригинальной иллюминацией.

В день десятилетия ТиНАО Сергей Собянин открыл движение по новым эстакадам, которые связали Калужское шоссе с Коммунаркой. Это почти два километра дорог. Строительство начали в октябре 2020 года. Теперь проезд к клиническому центру "Комунарка" и станции метро "Ольховская" станет гораздо проще, частично разгрузится улица Александры Монаховой. На прилегающую к эстакадам территорию высадили деревья и кустарники.

Япония перешла в режим строжайшей экономии электричества. Пока на три месяца. Причина – аномальный зной. Температура в некоторых регионах страны превышает 35 градусов. Из-за этого резко вырос спрос на электроэнергию. При этом власти предупреждают, что увеличения поставок не ожидается, как и спада жары. Правительство обратилось к жителям с просьбой не включать ненужные приборы. Особенно в вечерние часы, когда уменьшается выработка солнечной энергии.

Эта мера не относится к использованию кондиционеров. Чтобы стимулировать население, в стране решили разработать специальную программу. Владельцев домов, которые следуют предписаниям об экономии, будут награждать. Впрочем, эксперты утверждают, что проблема гораздо глубже и когда придет прохлада, то это ничего не исправит. Страна находится на грани энергетического кризиса из-за резкого роста цен на энергоресурсы. К этому привело сокращения числа теплоэлектростанций и отсутствия стабильных поставок топлива.