"Москва и мир": электробусный парк в ТиНАО и экономия электричества в Японии

Сергей Собянин открыл в ТиНАО первый в России электробусный парк "Красная Пахра", он является крупнейшим в Европе. В парке есть вся необходимая инфраструктура, возможности хранить и ремонтировать до 300 электробусов. Все это должно улучшить экологическую обстановку в ТиНАО.

Постепенно на всех маршрутах столицы заработает эко-транспорт. Сейчас в "Красной Пахре" – восемь электробусов, к концу 2023 года парк выйдет на проектную мощность. Также в планах – построить ремонтный завод рядом с электробусным парком.

Москвичи теперь могут получить почти все услуги в офисах "Мои документы" вне зависимости от места регистрации. Ранее это можно было сделать только в центрах, расположенных в районе проживания. Таким образом, сократится время выполнения заявки. Как сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, оформление паспорта, например, займет всего пять рабочих дней. Ранее на это уходило 10 дней для москвичей и 30 дней – для горожан, зарегистрированных в других российских регионах.

Во флагманских офисах "Мои документы" и дворце госуслуг на ВДНХ можно получить первый паспорт в торжественной обстановке. Там же можно сделать электронные дубликаты некоторых бумажных документов. Среди них – свидетельство о заключении брака, военный билет и трудовая книжка. Они будут бессрочно храниться в личном кабинете на портале gosuslugi.ru. Горожане смогут использовать их для получения услуг в электронном виде.

Япония перешла в режим строжайшей экономии электричества. Пока на три месяца. Причина – аномальный зной. Температура в некоторых регионах страны превышает 35 градусов. Из-за этого резко вырос спрос на электроэнергию. При этом власти предупреждают, что увеличения поставок не ожидается, как и спада жары. Правительство обратилось к жителям с просьбой не включать ненужные приборы. Особенно в вечерние часы, когда уменьшается выработка солнечной энергии.

Эта мера не относится к использованию кондиционеров. Чтобы стимулировать население, в стране решили разработать специальную программу. Владельцев домов, которые следуют предписаниям об экономии, будут награждать. Впрочем, эксперты утверждают, что проблема гораздо глубже и когда придет прохлада, то это ничего не исправит. Страна находится на грани энергетического кризиса из-за резкого роста цен на энергоресурсы. К этому привело сокращения числа теплоэлектростанций и отсутствия стабильных поставок топлива.