"Москва и мир": юбилей ТиНАО и экономия электричества в Японии

ТиНАО исполнилось 10 лет. 1 июля 2012 года к столице присоединились Троицкий и Новомосковский административные округа. Сергей Собянин поздравил местных жителей с юбилеем. Он объявил, что этому событию будет посвящен фестиваль. Он пройдет на Манежной площади и в переходе на площадь Революции с 1 по 10 июля. Гостей ждут ярмарка товаров из округов, воркшопы, мастер-классы и концерты. Рестораторы представят блюда из продуктов, которые выпускает агрокомбинат "Московский" и другие предприятия.

За 10 лет население Троицкого и Новомосковского административеных округов увеличилось в 2,5 раза. В основном – это молодые семьи. Также за эти годы создано около 200 тысяч рабочих мест в сфере логистики, социальных объектов, малого и среднего бизнеса и строительства. После присоединения к Москве на новых территориях появились первые станции метро. В данный момент их уже восемь.

В России сняли последние ограничения по коронавирусу. Решение принял Роспотребнадзор. Коснулось оно масочного режима и запрета на работу кафе и ресторанов ночью. При этом ведомство может снова ввести какие-то меры, если ситуация станет хуже. В 2020 году, когда объявили о пандемии, Роспотребнадзор официально обязал россиян носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках. А регионам тогда рекомендовали ограничить работу ресторанов и клубов по ночам.

Сейчас практически все подтвержденные случаи заболевания COVID-19 протекают в легкой форме. По данным оперштаба, за минувший сутки в стране выявили чуть более трех тысяч заразившихся. С начала пандемии в России прошло пять волн коронавируса. Последняя началась в январе этого года. На пике, 11 февраля, за сутки в стране выявляли более 200 тысяч случаев заражения. По сравнению с тем периодом, недельный показатель заболеваемости в стране снизился в 64 раза. При этом Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что пандемия пока не закончилась. В ВОЗ опасаются, что появится более опасный штамма коронавируса и ожидают очередной вспышки этим летом.

Япония перешла в режим строжайшей экономии электричества. Пока на три месяца. Причина – аномальный зной. Температура в некоторых регионах страны превышает 35 градусов. Из-за этого резко вырос спрос на электроэнергию. При этом власти предупреждают, что увеличения поставок не ожидается, как и спада жары. Правительство обратилось к жителям с просьбой не включать ненужные приборы. Особенно в вечерние часы, когда уменьшается выработка солнечной энергии.

Эта мера не относится к использованию кондиционеров. Чтобы стимулировать население, в стране решили разработать специальную программу. Владельцев домов, которые следуют предписаниям об экономии, будут награждать. Впрочем, эксперты утверждают, что проблема гораздо глубже и когда придет прохлада, то это ничего не исправит. Страна находится на грани энергетического кризиса из-за резкого роста цен на энергоресурсы. К этому привело сокращения числа теплоэлектростанций и отсутствия стабильных поставок топлива.