"Москва и мир": современный кордодром в столице и чрезвычайное положение в Австрии

У столичных любителей авиамодельного спорта скоро появится современный кордодром. Его реконструируют в Чертанове Центральном. На территории почти в восемь гектаров создадут пять современных площадок. С них можно будет запускать гоночные квадрокоптеры и управляемые авиамодели разных классов. Реконструкция комплекса – часть проекта по благоустройству Битцевского парка. С инспекцией там побывал Сергей Собянин.

Рядом с кордодромом разместят судейские павильоны, техническую зона для обслуживания летательных аппаратов, раздевалки для спортсменов и трибуны для зрителей. Кроме того, на территории комплекса организуют детскую игровую зону, спортивный комплекс с тренажерами и площадку, на которой разместятся столы для пинг-понга.

В России представили новую купюру номиналом 100 рублей. На ее лицевой стороне изображена Спасская башня Кремля, парк "Зарядье", Останкинская и Шуховская башни, а также здание МГУ на Воробьевых горах. На оборотной стороне – Ржевский мемориал Советскому солдату. О модернизации данной купюры ЦБ объявил год назад. Массово же выпускать их начнут только после того, как адаптируют оборудование приема купюр под новые банкноты.

Кроме купюры номиналом 100 рублей обновить также планируют тысячные и пятитысячные. Это должно случится в 2023 году. В 2024 году появится новая купюра номиналом 500 рублей. А еще через год – 10 и 50 рублевые. На новых банкнотах появятся Новосибирск, Пятигорск, Нижний Новгород, Екатеринбург и Санкт-Петербург.

На юге Австрии объявлено чрезвычайное положение. Местным жителям запрещено выходить на улицу. Более того, им рекомендовали переселиться на верхние этажи домов. Регион до сих пор не может отойти от последствий мощного шторма. Накануне сильнейший ливень с градом вызвал в ряде южных областей наводнения и оползни. Селевые потоки смывали все на своем пути, в том числе автомобили. Уже известно об одном погибшем, еще двое числятся пропавшими без вести. Однако спасители не исключают, что эти цифры могут возрасти.

Затопленные дороги до сих пор мешают спецслужбам добраться до отдаленных горных деревень. По сообщениям очевидцев, большинство домов там разрушены или сильно повреждены. В пострадавших регионах огромные проблемы с питьевой водой. Стихия повредила водопроводные трубы. Еще полторы тысячи человек остались без электричества. Для помощи людям, оказавшимся в зоне бедствия, привлечены более сотни спасателей.