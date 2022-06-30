"Москва и мир": современный кордодром в столице и температурный рекорд в Токио

У столичных любителей авиамодельного спорта скоро появится современный кордодром. Его реконструируют в Чертанове Центральном. На территории почти в восемь гектаров создадут пять современных площадок. С них можно будет запускать гоночные квадрокоптеры и управляемые авиамодели разных классов. Реконструкция комплекса – часть проекта по благоустройству Битцевского парка. С инспекцией там побывал Сергей Собянин.

Рядом с кордодромом разместят судейские павильоны, техническую зону для обслуживания летательных аппаратов, раздевалки для спортсменов и трибуны для зрителей. Кроме того, на территории комплекса организуют детскую игровую зону, спортивный комплекс с тренажерами и площадку, на которой разместятся столы для пинг-понга.

На базе 30 университетов России создадут инженерные школы. Всего в конкурсе участвовали 89 вузов из 45 регионов. Победители получат гранты, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Инженерные школы, по его словам, помогут развитию инновационных производств внутри страны. Благодаря этому лучшие выпускники смогут найти интересную и перспективную работу. Также премьер-министр напомнил, что в стране объявлено десятилетие науки и технологий.

В Токио установлен абсолютный температурный рекорд. Столбик термометра накануне днем поднялся до 36,5 градуса, а местами температура достигла отметки 40 градусов. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений, которые начали проводить с 1875 года. Аномальная жара пришла в столицу Японии в конце прошлой недели. Этому способствовал короткий для этого времени года сезон дождей. Власти призывают жителей, в особенности пожилых, быть крайне аккуратными, не проводить много времени на солнце и пить больше воды.

Несмотря на предостережения, с тепловыми ударами уже были госпитализированы около 100 человек. Медики прогнозируют, что поток пациентов будет увеличиваться. Кроме того, в регионе готовятся к перебоям в электроснабжении. В настоящий момент в Токио действует предупреждение о чрезмерной нагрузке на энергосети. В связи с этим горожан просят не пользоваться электроприборами и стараться как можно реже включать свет.