"Москва и мир": новые поезда "Иволга 3.0" на МЦД и чрезвычайное положение в Австрии

На МЦД-3 и МЦД-4 будут курсировать новые поезда "Иволга 3.0". С осени 2021 года пилотный состав проходил обкатку без пассажиров. По ходу испытаний его дорабатывали. Теперь сертификат соответствия требованиям безопасности получен, и поезда этой модели Тверской вагоностроительный завод может выпускать серийно. В городском Дептрансе отметили, что в "Иволгах 3.0" сиденья имеют подлокотники и встроенные USB-зарядки. В вагонах также можно зарядить электросамокат и поставить велосипед в специальные крепления.

О предыдущей модели поезда напомнят широкие двери и отсутствие тамбуров. В салоне достаточно места, чтобы поставить коляску и проехать человеку на инвалидном кресле. Еще одна новинка транспортной отрасли – двухэтажные поезда. Сейчас обсуждается возможность их запуска на Московском центральном кольце. Новые составы будут полностью отечественным продуктом.

В России представили новую купюру номиналом 100 рублей. На ее лицевой стороне изображена Спасская башня Кремля, парк "Зарядье", Останкинская и Шуховская башни, а также здание МГУ на Воробьевых горах. На оборотной стороне – Ржевский мемориал Советскому солдату. О модернизации данной купюры ЦБ объявил год назад. Массово же выпускать их начнут только после того, как адаптируют оборудование приема купюр под новые банкноты.

Кроме купюры номиналом 100 рублей обновить также планируют тысячные и пятитысячные. Это должно случится в 2023 году. В 2024 году появится новая купюра номиналом 500 рублей. А еще через год – 10 и 50 рублевые. На новых банкнотах появятся Новосибирск, Пятигорск, Нижний Новгород, Екатеринбург и Санкт-Петербург.

На юге Австрии объявлено чрезвычайное положение. Местным жителям запрещено выходить на улицу. Более того, им рекомендовали переселиться на верхние этажи домов. Регион до сих пор не может отойти от последствий мощного шторма. Накануне сильнейший ливень с градом вызвал в ряде южных областей наводнения и оползни. Селевые потоки смывали все на своем пути, в том числе автомобили. Уже известно об одном погибшем, еще двое числятся пропавшими без вести. Однако спасатели не исключают, что эти цифры могут возрасти.

Затопленные дороги до сих пор мешают спецслужбам добраться до отдаленных горных деревень. По сообщениям очевидцев, большинство домов там разрушены или сильно повреждены. В пострадавших регионах огромные проблемы с питьевой водой. Стихия повредила водопроводные трубы. Еще полторы тысячи человек остались без электричества. Для помощи людям, оказавшимся в зоне бедствия, привлечены более сотни спасателей.