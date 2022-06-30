"Москва и мир": новые поезда "Иволга 3.0" на МЦД и температурный рекорд в Токио

На МЦД-3 и МЦД-4 будут курсировать новые поезда "Иволга 3.0". С осени 2021 года пилотный состав проходил обкатку без пассажиров. По ходу испытаний его дорабатывали. Теперь сертификат соответствия требованиям безопасности получен, и поезда этой модели Тверской вагоностроительный завод может выпускать серийно. В городском Дептрансе отметили, что в "Иволгах 3.0" сиденья имеют подлокотники и встроенные USB-зарядки. В вагонах также можно зарядить электросамокат и поставить велосипед в специальные крепления.
О предыдущей модели поезда напомнят широкие двери и отсутствие тамбуров. В салоне достаточно места, чтобы поставить коляску и проехать человеку на инвалидном кресле. Еще одна новинка транспортной отрасли – двухэтажные поезда. Сейчас обсуждается возможность их запуска на Московском центральном кольце. Новые составы будут полностью отечественным продуктом.
Купальный сезон начался на всех курортах России. Как сообщили в Гидрометцентре, вода в море прогрелась до 22 градусов даже в Калининграде. Это выше, чем в Крыму. По словам научного руководителя ведомства Романа Вильфанда, в Евпатории, Алуште и Феодосии температура воды не превышает 21 градус. А самое теплое море зафиксировано на курортах Краснодарского края: в Сочи, Туапсе и Геленджике.
В Москву, где купальный сезон давно открыт, в выходные снова придет 30-градусная жара. По словам Вильфанда, температура днем будет достигать 31 градуса, а ночью 15–20 градусов тепла. Синоптик отметил, что это тропический режим погоды, когда и днем, и ночью такие высокие температуры. Переносить его жителям умеренных широт сложно. Возможно, жару 2 и 3 июля разбавит небольшой кратковременный дождь, правда большинство жителей столицы его не заметят. Также с 30 июня в Москве и области прогнозируется четвертый уровень пожарной опасности. Такое произошло впервые за год, но, по словам научного руководителя Гидрометцентра, чрезвычайным событием не является.
В Токио установлен абсолютный температурный рекорд. Столбик термометра накануне днем поднялся до 36,5 градуса, а местами температура достигла отметки 40 градусов. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений, которые начали проводить с 1875 года. Аномальная жара пришла в столицу Японии в конце прошлой недели. Этому способствовал короткий для этого времени года сезон дождей. Власти призывают жителей, в особенности пожилых, быть крайне аккуратными, не проводить много времени на солнце и пить больше воды.
Несмотря на предостережения, с тепловыми ударами уже были госпитализированы около 100 человек. Медики прогнозируют, что поток пациентов будет увеличиваться. Кроме того, в регионе готовятся к перебоям в электроснабжении. В настоящий момент в Токио действует предупреждение о чрезмерной нагрузке на энергосети. В связи с этим горожан просят не пользоваться электроприборами приборами и стараться как можно реже включать свет.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: