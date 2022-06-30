"Москва и мир": ремонт фасада ДК "Капотня" и убытки Италии

Фасад Дворца культуры "Капотня" ждет капитальный ремонт. Здание было построено в 1972 году. Сейчас это современный многопрофильный культурный центр, в котором регулярно проходят концерты и фестивали. Фасад здания лаконичен, оформлен в стиле советского модернизма. Пару лет назад в ДК были отремонтированы театральный и спортивный залы, а также комнаты для кружков и секций. На базе дворца действуют более 80 творческих студий и различных объединений, в них занимаются около тысячи человек.

Неподалеку от ДК работает Центр московского долголетия "Капотня". Его отремонтировали в апреле. Там есть спортивный зал, шумная гостиная – для больших компаний, и тихая – где играют в шахматы и читают.

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в конце этой неделе. По словам специалистов Гидрометцентра, в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах европейской части страны аномальная жара отступила. Еще 27 июня столбики термометров в столице поднимались до отметки 32 градуса, но к 28 июня атмосферные фронты принесли прохладу, а температура опустилась до 26. Комфортнее стало и в Санкт-Петербурге. Однако через несколько дней ситуация изменится.

По прогнозам, жара в центральную часть РФ снова вернется, но она будет уже другой. Дело в том, что вместе с высокими температурами регионы накроют наполненные влагой тучи, которые принесут с собой дожди. Осадки будут не очень сильными, но из-за них повысится влажность воздуха, а за счет этого жаркая погода будет переноситься гораздо тяжелее. Например, в Москве 2 июля синоптики прогнозируют до 31 градуса. Вторая волна жары продлится как минимум до 6 июля.

Итальянские фермеры готовятся нести колоссальные убытки. По самым оптимистичным подсчетам, сельскохозяйственная отрасль страны может потерять около трех миллиардов евро. Отсутствие дождей и 40-градусная жара угрожают уничтожить более трети урожая. Такого в регионе не было свыше 70 лет. Сильнее всего страдают рисовые поля в долине По. Крупнейшая река и главный источник воды на севере страны сильно обмелела. В Ломбардии в связи с засухой уже объявлен режим чрезвычайного положения. Принять подобные меры в ближайшее время могут и остальные провинции.

Уже сейчас в стране вводятся строгие меры, направленные на ограничение расхода воды. Людей призывают не мыть машины и не заполнять уличные бассейны. В Милане в разгар жары отключили общественные фонтаны. А власти одного из итальянских городов призвали штрафовать парикмахеров за двойное мытье головы.