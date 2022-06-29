"Москва и мир": реконструкция поликлиники в Капотне и штрафы за воду в Италии

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В Капотне завершается реконструкция поликлиники. Пятиэтажное здание полностью перестроили – обновили фасад и коммуникации, провели отделку помещений. Теперь там появятся отделение реабилитации для взрослых, а для детей – кабинеты невролога, ортопеда и ЭКГ. Их оборудуют самым современным оборудованием. Как идет обустройство учреждения, 29 июня проверил Сергей Собянин.
Первых пациентов обновленная поликлиника примет в уже в июле. Кстати, благоустройство ждет и прилегающую территорию. Там разобьют 2,5 тысячи квадратных метров газонов, высадят деревья и кустарники.
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в конце этой недели. По словам специалистов Гидрометцентра, в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах европейской части страны аномальная жара отступила. Еще 27 июня столбики термометров в столице поднимались до отметки 32 градуса, но к 28 июня атмосферные фронты принесли прохладу, а температура опустилась до 26. Комфортнее стало и в Санкт-Петербурге. Однако через несколько дней ситуация изменится.
По прогнозам, жара в центральную часть РФ снова вернется, но она будет уже другой. Дело в том, что вместе с высокими температурами регионы накроют наполненные влагой тучи, которые принесут с собой дожди. Осадки будут не очень сильными, но из-за них повысится влажность воздуха, а за счет этого жаркая погода будет переноситься гораздо тяжелее. Например, в Москве 2 июля синоптики прогнозируют до 31 градуса. Вторая волна жары продлится как минимум до 6 июля.
Штрафы за двойное мытье головы ожидают итальянских парикмахеров. Об этом пишет издание The Guardian. Так мэр одного из городов решил стимулировать брадобреев тратить меньше воды. Если лить воду без счету на каждого клиента, речь пойдет о тысячах литров в день, заявил рачительный градоначальник. Потребление воды ограничили и в других городах на Аппенинах. В Милане, например, в разгар жары отключили общественные фонтаны.
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