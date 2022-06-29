"Москва и мир": новая выделенная полоса в столице и заражение оспы обезьян в Эстонии

Количество выделенных полос в Москве увеличится до 100. 30 июня юбилейная выделенка заработает на улице Шереметьевской на северо-востоке столицы. Об этом рассказали в Дептрансе. Как ожидается, для жителей районов Марфино, Бутырский, Останкинский и Марьина Роща в два раза сократится путь к метро и к центру города.

Первая выделенка появилась в столице в 2009 году. Сейчас в Москве 99 таких полос – их протяженность почти 400 километров. В Дептрансе подчеркивают, что благодаря выделенным полосам электробусы и автобусы точнее соблюдают расписание, а также снижается количество ДТП. В этом году на некоторых улицах аварийность уменьшилась на 25%, время ожидания на остановке сократилось вдвое.

У россиян появится единый налоговый счет. Его вводят для упрощения порядка уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов. Счетом смогут пользоваться граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Госдума приняла такой законопроект во втором чтении 28 июня. Согласно инициативе, налогоплательщикам не придется заполнять многочисленные платежные поручения с большим количеством реквизитов. Все можно будет оплатить единым платежом, достаточно указать свой ИНН и сумму каждого налога. Кроме того, законопроектом предлагается установить единые сроки уплаты налогов.

Тем временем депутаты предложили еще один проект, касающийся налогов. Так, некоторые законодатели хотят ввести новые меры государственной поддержки производителей российских автомобилей. В частности, освободить на три года от уплаты транспортного налога россиян, которые будут покупатели автомобили отечественного производства. Депутаты также задумались о возможности возобновления программы утилизации старых машин и предоставления субсидий для приобретения новых.

Минздрав Эстонии подтвердил первый случай заражения оспы обезьян в стране. Предположительно, пациент заразился, находясь за границей. У мужчины наблюдаются типичные для этого заболевания симптомы: лихорадка, мышечная и головная боль, сыпь, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. По информации Всемирной организации здравоохранения, с начала года оспа обезьян была зафиксирована в 50 странах. Болезнь диагностировали у почти 3,5 тысячи человек. Португальские ученые сообщили, что вирус при передаче от человека к человеку мутирует быстрее, чем ожидалось ранее. Эксперты выявили уже около 50 штаммов.

Между тем наступление эпидемии оспы обезьян не исключает 20% российских врачей. Это следует из специально проведенного опроса. При этом то, что прививка от натуральной оспы защитит от обезьяньего штамма, уверен каждый второй респондент, 7% врачей выразили опасения, что массовое заражение все равно неизбежно.