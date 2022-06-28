"Москва и мир": самый жаркий день в году в Москве и аномальные температуры в Японии

Понедельник, 27 июня, стал самым жарким днем в этом году. Термометры на метеостанции ВДНХ поднялись выше 31 градуса. Такие показатели на 10 градусов выше положенной для середины лета нормы фиксируются метеорологами не чаще одного раза в 12 лет. Погода в столице схожа с температурой в Анталье, Мадриде, Риме и Афинах. 28 же июня температура понизилась на несколько градусов из-за смены антициклонов. Однако в городе по-прежнему аномально жарко. Об этом предупредили в МЧС. Москвичам и гостям столицы рекомендовали носить свободную одежду из натуральных светлых тканей. Не следует забывать и про головной убор.

Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центра России до 6 июля. Нельзя улететь, например, в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар и некоторые другие города. В качестве альтернативы сейчас используют аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Также туристов перевозят по железной дороге. Сейчас по графику на черноморское побережье и курорты Северного Кавказа курсируют 144 поезда. Частота их отправления увеличена, добавлены дополнительные рейсы. На летний период в южных поездах россиянам предлагается более 11 миллионов мест.

В Японии готовятся к перебоям в электроснабжении из-за аномально высокой температуры воздуха. Сейчас там около 40 градусов. Такого в стране не было за все время метеонаблюдений с 1875 года. Обычно в это время в центральных регионах идут дожди, которые смягчают летний зной. Однако в этом сезоне осадки прекратились рано. Ситуация осложняется тем, что некоторые угольные электростанции закрыты на ремонт после землетрясения, произошедшего в марте. В Турции объявили красный уровень опасности. Север страны оказался буквально затоплен из-за мощных ливней. Реки вышли из берегов. Сотни людей были эвакуированы. Об этих и других событиях – в программе телеканала Москва 24.

