"Москва и мир": Московская неделя моды и добыча нефти в Эквадоре

Более 1,6 миллиона человек посетили Московскую неделю моды. Об этом заявил Сергей Собянин. Мэр напомнил, что модели на модном шоу представили около 450 российских дизайнеров. Показы проходили сразу на нескольких площадках: в ГУМе, на ВДНХ, станции метро “Маяковская”, Тверской площади и площади Революции. Но основной локацией стал парк "Зарядье" – там прошли более 70 показов.

Наряды можно было не только рассмотреть, но и приобрести. Для этого открыли специальные магазины. А в Гостином дворе был организован профессиональный шоурум для деловых переговоров. Его посетили почти 250 оптовых покупателей из 40 городов России, а также из Белоруссии, Казахстана и Вьетнама. Также в рамках недели моды все желающие могли посетить открытые экскурсии на десятках предприятий модной индустрии и легкой промышленности.

Росавиация снова продлила ограничение полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части страны. На этот раз – до 6 июля. Нельзя улететь, например, в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар в некоторые другие города. В качестве альтернативы сейчас используются аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Также туристов на курорты перевозят по железной дороге. В данный момент по графику на Черноморское побережье и курорты Северного Кавказа курсируют 144 поезда. Частота их отправления увеличена, добавлены дополнительные рейсы, также увеличили количество вагонов.

На летний период в южных поездах россиянам предлагается более 11 миллионов мест. Кстати, на этой неделе группа компаний, управляющая аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы, запустила сервис бронирования билетов на поезда, автобусы, а также для мультимодальных маршрутов. Достаточно ввести начальную и конечную точки отправления и даты поездки. Поиск билетов работает даже для направлений, где нет прямого авиа- или железнодорожного сообщения.

Эквадор может остановить добычу нефти 29 июня. В данный момент она сокращена как минимум в половину. На такие меры власти пойдут, если в стране не стихнут массовые протесты. Они продолжаются уже две недели. В результате погибли по меньшей мере два человека и десятки получили травмы. Основными требованиями митингующих являются снижение цен на бензин и усиление борьбы с преступностью. Демонстрации часто перерастают в беспорядки, Толпы людей перекрывают крупные автомагистрали.

Президент Эквадора Гильермо Лассо обвинил оппозицию в намерении свергнуть его и ввел режим чрезвычайного положения в шести провинциях. Запасы топлива фактически закончились и на Шри-Ланке. Сейчас бензином там заправляют только спецтранспорт. Экономика страны переживает один из самых сильных кризисов в своей истории. Все дело в огромных внешних долгах. Из-за массовых протестов ранее кабинет министров в полном составе ушел в отставку.