"Москва и мир": "Солнце Москвы" и аномальная жара в Европе

Работы по монтажу крупнейшего в Европе колеса обозрения "Солнце Москвы" на территории ВДНХ вышли на финальную стадию. В настоящее время там устанавливают кабинки. Всего их будет 30, а у каждой шестой – прозрачный пол. Посмотреть на город после открытия колеса москвичи и туристы смогут с высоты 140 метров. Один оборот "Солнце Москвы" будет совершать за 18 минут 40 секунд. В кабинках аттракциона можно будет устроить фотосессию или провести регистрацию брака. Вместить колесо сможет одновременно до 450 человек.

Правительство подготовило комплексную программу развития авиатранспорта на ближайшие семь лет. Об этом сообщил премьер-министра РФ Михаил Мишустин. По его словам, курировать выполнение всех мер будут его заместители Андрей Белоусов и Юрий Борисов. Мишустин отметил, что на создание необходимой эффективной инфраструктуры в отрасли планируют направить более 770 миллиардов рублей. Доля самолетов отечественного производства к 2030 году должна вырасти до 80%. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов. Уже в следующем году начнется серийное производство самолетов Superjet New. У них будут российские двигатели, а также отечественное бортовое радиоэлектронное оборудование. А иностранные лайнеры, совершающие перелеты на средние и дальние расстояния, будут постепенно заменены отечественными МС-21 и Ту-214.

Европа продолжает изнывать от экстремальной жары. В Милане из-за экономии воды закрыли городские фонтаны. Исключение сделали только для водных комплексов с обитателями и питьевых фонтанчиков. Кроме того, местных жителей попросили сократить потребление воды в быту, а в некоторых итальянских городах и вовсе ввели запрет на мойку машин и полив садовых участков. Высокие температуры способствуют возникновению пожаров. В огне леса Италии, Франции и Германии. Самая сложная ситуация в Испании. Власти Севильи даже решили давать волнам жары имена, как штормам и ураганам. Их будут выбирать по буквам испанского алфавита в порядке убывания. Об этих и других событиях – в программе телеканала Москва 24.

