"Москва и мир": "Солнце Москвы" и последствия экстремальной жары в Европе

Работы по монтажу крупнейшего в Европе колеса обозрения "Солнце Москвы" на территории ВДНХ вышли на финальную стадию. В настоящее время там устанавливают кабинки. Всего их будет 30, а у каждой шестой – прозрачный пол. Посмотреть на город после открытия колеса москвичи и туристы смогут с высоты 140 метров. Один оборот "Солнце Москвы" будет совершать за 18 минут 40 секунд. В кабинках аттракциона можно будет устроить фотосессию или провести регистрацию брака. Вместить колесо сможет одновременно до 450 человек.

В июле в России вступят в силу законы, которые снижают бюрократическую нагрузку на граждан. О переменах рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, сократится срок оформления паспорта. Теперь он не должен превышать пяти дней с момента приема документов. Также упростят регистрацию по месту жительства, а для получения бесплатной медицинской помощи необязательно будет иметь при себе полис ОМС. Достаточно будет документа, удостоверяющего личность. Кроме того, в некоторых регионах запустят специальный налоговый режим для малого бизнеса. Будет меньше отчетности, а участников программы освободят от выплаты страховых взносов. Еще одно нововведение коснется должников. При списании денег на их счету должна оставаться сумма, равная прожиточному минимуму. Также с 1 июля в России будет увеличена зарплата сотрудников организаций, в которых суммы назначаются в соответствии с уровнем МРОТ.

Европа продолжает изнывать от экстремальной жары. В Милане из-за экономии воды закрыли городские фонтаны. Исключение сделали только для водных комплексов с обитателями и питьевых фонтанчиков. Кроме того, местных жителей попросили сократить потребление воды в быту, а в некоторых итальянских городах и вовсе ввели запрет на мойку машин и полив садовых участков. Высокие температуры способствуют возникновению пожаров. В огне леса Италии, Франции и Германии. Самая сложная ситуация в Испании. Власти Севильи даже решили давать волнам жары имена, как штормам и ураганам. Их будут выбирать по буквам испанского алфавита в порядке убывания. Об этих и других событиях – в программе телеканала Москва 24.

